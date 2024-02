YouTube: Das sind die Schwerpunkte für 2024 – KI für Creator, Professionalisierung, TV und Community

Rund um Googles Videoplattform YouTube soll sich auch in diesem Jahr einiges tun, denn nach dem großen KI-Anlauf im vergangenen Jahr gibt es auch in den nächsten Monaten viel zu tun. Jetzt hat YouTube-CEO Neal Mohan die Top-Prioritäten für das Jahr 2024 angekündigt und wenig überraschend spielt auch jetzt das Thema Künstliche Intelligenz eine große Rolle. Aber auch Creator sowie die Reichweite sollen gestärkt werden.



Zu Beginn jedes Jahres, manchmal auch etwas später, veröffentlicht YouTube die „Top Priorities“ als Ausblick auf die kommenden Monate. Im vergangenen Jahr lagen die Prioritäten hauptsächlich bei der Künstlichen Intelligenz und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Viele Produkte sind längst noch nicht abgeschlossen bzw. gerade erst auf den Weg gebracht worden, sodass sich auch in diesem Jahr vieles darum drehen wird. Aber auch die Reichweite der YouTuber, dessen Rolle in der Medienlandschaft sowie Abos und das stärkere Drängen auf die TV-Bildschirme sind in diesem Jahr wichtig.

#1 KI wird die menschliche Kreativität unterstützen

Viele neue KI-Funktionen sollen die YouTuber dabei unterstützen, gute Videos zu erstellen. Dabei kann die KI bereits in der Ideenfindung einsetzen, Themen festlegen, grobe Abläufe planen, beim Dreh helfen, bei der Nachbearbeitung und noch einiges mehr. Diese bereits im vergangenen Jahr erstmals angekündigten Themen werden auch 2024 fortgesetzt. Wie ich schon damals kritisch bewertet hatte, könnte es aber auch eines Tages KI wird die menschliche Kreativität ersetzen heißen…

#2 Creator sollten als die Medienunternehmen der nächsten Generation wahrgenommen werden

Immer mehr YouTube-Creator betreiben ihre Kanäle hochprofessionell und bei nicht wenigen stehen längst ganze Teams hinter der Kamera, die die vermeintlichen Einzelkämpfer vor der Kamera in vielen Dingen unterstützen. Diese Entwicklung will man weiter stützen und dafür sorgen, dass die Creator gar als Medienunternehmer wahrgenommen werden. Das Ziel von YouTube ist dabei ganz klar, sich Exklusivstars und hochwertige Inhalte zu sichern.









#3 Die nächsten Ziele von YouTube sind der Fernsehbildschirm und Abos

YouTube soll die Reichweite deutlich ausbauen und will dabei noch stärker als bisher auf die Fernsehbildschirme. Ich denke, dass dieser Punkt ein klein wenig mit Punkt 2 zusammenhängt, denn wenn man unzählige „Medienunternehmer“ auf der Plattform hat, benötigt man weniger TV-Partner oder sonstige Produktionspartner. Passend dazu will man noch mehr Möglichkeiten für Abos schaffen und vielleicht so manche Abos unter einem Dach vereinen.

#4 Der Schutz der Community ist für uns grundlegend

Man will aber nicht nur am Ausbau der Inhalte und dessen Reichweite arbeiten, sondern auch am Schutz der Community. Dabei geht es aber nicht nur um Spam oder solche lästigen Dinge, sondern auch um große Themen: Hatespeech, Bedrohungen, Schutz für Kinder und ähnliche Dinge denen man mit menschlicher Moderation oder Künstlicher Intelligenz beikommt. Passend dazu hat man erst vor wenigen Wochen Hunderte YouTube-Mitarbeiter auf die Straße gesetzt, sowohl im Content- als auch im Partnerbereich.

