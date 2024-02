Google Workspace: Neue Tablet-Oberfläche verschiebt die Formatierungsleiste an die Seite (Screenshots)

Die Dokument-Apps von Google Workspace lassen sich auf allen Plattformen nutzen und bieten je nach genutztem Gerät unterschiedliche Oberflächen, wobei gerade die wichtige Tablet-Version irgendwo zwischen Smartphone und Desktop kreist. Jetzt hat man ein recht großes Update angekündigt, mit dem die häufig genutzte Formatierungsleiste vom oberen Rand an die Seite verschoben werden kann.



Office-Apps setzen seit sehr vielen Jahren auf recht ähnliche Oberflächen-Konzepte, die auch bei den Google Workspace-Apps gelten: Die Formatierungsleisten und Bearbeitungsleisten sind am oberen Rand platziert und nehmen je nach Platzverhältnissen die gesamte Breite ein. Das Google Workspace-Team hat sich jetzt etwas Neues ausgedacht, das zuerst auf Tablets genutzt werden kann: Die Formatierungsleiste wandert einfach in eine Sidebar neben das Dokument.

In obiger Animation ist die neue Variante zu sehen, die sich optional aktivieren lässt. Nahezu der gesamte Inhalt der Leiste wandert in die Sidebar, während am oberen Rand nur die Buttons Rückgängig, Wiederholen sowie wenige weitere Schalter verbleiben. Die neue Ansicht ergibt Sinn, denn so werden die Platzverhältnisse besser genutzt und es bleibt mehr Platz für die Formatierungsinhalte, die dadurch ausführlicher beschrieben werden und auch größere Touchflächen nutzen können.

Erst gestern haben wir über ein Update berichtet, das ebenfalls in der Seitenleiste zu Hause ist und die Darstellung der Kommentare optimieren soll.

[Google Workspace]