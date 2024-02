Fitbit Charge 5: Google sucht seit sechs Monaten nach dem Akku-Problem – Nutzer sollen neues Gerät kaufen

Googles Smartwatch- und Fitnesstracker-Tochter Fitibt hat zuletzt nicht unbedingt durch positive Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht und auch jetzt gibt es für einige Nutzer nicht unbedingt gute Nachrichten: Denn offenbar ist Google nicht dazu in der Lage, ein seit vielen Monaten bestehendes Problem mit dem Fitbit Charge 5 Fitnesstracker zu beheben bzw. überhaupt dessen Ursache zu finden.



Der Fitnesstracker Fitbit Charge 5 erfreut sich bis heute größerer Beliebtheit, scheint aber auch Probleme zu haben: Denn bereits seit Juli 2023 berichten Nutzer von einem plötzlich rapide abnehmenden Akku, der bis hin zur Unbenutzbarkeit führt. Das äußert sich darin, dass der Akku nur wenige Stunden hält und bei einigen Nutzern – wenn dieser einmal leer ist – nicht mehr aufgeladen werden kann. Gerätetod. Damals hat sich Google dazu geäußert, dass man sich das Problem ansieht und wohl nur ein kleiner Kreis von Nutzern betroffen ist.

Statement im Juli 2023:

We’re aware that a small number of Charge 5 users are experiencing problems with their devices. We’re currently investigating and will update users when we’ve identified the issue.

Statement im Januar 2024:

We’re still investigating this issue, but can confirm it is not due to the recent firmware update. Users should continue to update their devices to the latest firmware and contact Fitbit Customer service at help.fitbit.com if they encounter any issues.