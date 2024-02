Wer war Casimir Funk? Ein Google-Doodle zum 140. Geburtstag des Biochemikers und Vitamin-Entdeckers

Am heutigen 23. Februar hätte der Biochemiker Casimir Funk bereits seinen 140. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen und auch kunstvoll gestalteten Doodle geehrt. Casimir Funk war einer der ersten Wissenschaftler, der die Bedeutung von Vitaminen und den essenziellen Nährstoffen für die Gesundheit des menschlichen Körper entdeckt hat.



Das heutige Google-Doodle für Casimir Funk zeigt den polnisch-amerikanischen Biochemiker bei der Arbeit, so wie man sie sich vorstellen würde. Er ist zentriert im Doodle zu sehen und arbeitet mit einem etwas größeren Erlenmeyerkolben, in dem wohl etwas zusammengemixt wird. Dass er dabei sichtbar die Augen geschlossen hat, könnte man vielleicht auch als Kritik daran sehen, dass er die falsche Annahme prägte, dass alle Nahrungsinhalte Aminosäuren enthalten, die sich bis heute hält.

Umgeben ist Casimir Funk von einer Reihe von Vitaminen und Nahrungsmitteln. Wir sehen Vitamin B, B2, C und D sowie Nahrungsmittel vom Käse über Broccoli, Pilze bis hin zum Fisch, in denen all diese Vitamine enthalten sind. Diese gesamte Szenerie formt die beiden O des Google-Logo, auch wenn sie heute nicht erkennbar sind und wohl bestenfalls als Vitamine dargestellt werden. Die restlichen Buchstaben des Google-Schriftzugs sind links und rechts daneben in recht künstlerischem Stil platziert.

Casimir Funk war es, der den Begriff „Vitamin“ prägte, der bis heute allen Menschen bekannt ist. Dabei handelt es sich um ein Kofferwort, das aus den Begriffen „Vita“ für Leben sowie „Amine“ für die chemischen Verbindung der Aminogruppen zusammengesetzt wurde.

Googles offizielle Doodle-Beschreibung:

Funk wuchs in Polen auf und reiste nach dem Abitur in die Schweiz, um Biologie und Chemie zu studieren. Bereits im Alter von 20 Jahren erlangte Funk seinen Doktortitel in organischer Chemie an der Universität Bern und begann an verschiedenen Forschungsinstitutionen in ganz Europa zu arbeiten.

Mit der Zeit interessierte er sich immer mehr für die Auswirkungen von Lebensmittelzutaten auf bestimmte Krankheiten wie Skorbut, Krebs, Pellagra, Rachitis und mehr. Im Jahr 1911 experimentierte Funk mit einer mysteriösen Substanz namens B1 (Thiamin) und formte daraus kleine, einnehmbare Kristalle, die das Wachstum und die Funktion verschiedener Zellen unterstützten. Er nannte seine Kreation „Vitamines“, nach den lateinischen Wörtern „vita“ (Leben) und „amine“ (chemische Verbindung mit einer Aminogruppe). Der Begriff wurde später zu Vitamin abgekürzt .

1915 wanderte Funk nach New York City aus und wurde 1920 eingebürgerter amerikanischer Staatsbürger. In den USA arbeitete er in Forschungspositionen an Universitäten und fungierte Jahre später als Berater der US Vitamin Corporation.

In den nächsten Jahren entdeckte Funk weiterhin verschiedene Vitamine und bestimmte die Lebensmittel, in denen sie jeweils enthalten waren. Nach der Veröffentlichung seines Buches „Die Vitamine“ entdeckten Wissenschaftler auf der ganzen Welt im Laufe der nächsten 35 Jahre 13 verschiedene Vitamine. Seine Beiträge zur Ernährung und Medizin halfen der Menschheit, Krankheiten wie Skorbut zu überwinden, und öffneten mehrere weitere Türen für weitere wissenschaftliche Entdeckungen.

Alles Gute zum Geburtstag, Casimir Funk!