Wer war Agnès Varda? Google ehrt die französische Filmemacherin mit einem sehr schönen Doodle

Am heutigen 13. Dezember ehrt Google die Filmemacherin Agnès Varda mit einem sehr schönen Doodle, das die Verleihung des Ehrenpreis für ihr Lebenswerk zelebriert. Agnès Varda gilt als eine der wichtigsten Filmemacherin überhaupt und spielte laut vieler Ansichten eine Schlüsselrolle für den modernen Film. Im heutigen Google-Doodle ist sie sehr gut getroffen und in ihrem Zweitberuf als Fotografin zu sehen.



Das heutige Google-Doodle für Agnès Varda zeigt die Filmemacherin, Installationskünstlerin und auch Fotografin bei der Arbeit – und das in gleich zwei Berufen. Denn Varda ist sowohl auf der linken als auch der rechten Seite des Doodles zu sehen, offensichtlich im unterschiedlichen Lebensalter. Es unterstreicht nicht nur Vardas lebenslangen Einsatz für den Film und die Fotografie, sondern auch, dass sie bis zuletzt große Freude an ihrer Arbeit hatte.

Agnès Varda wird heute aufgrund ihrer Bedeutung als „Großmutter der Nouvelle Vague“ bezeichnet und hatte einen sehr großen Einfluss auf den modernen Film – und das nicht nur in Frankreich. Im Google-Doodle wird sie heute geehrt, weil sie am 13. Dezember im Jahr 2014 den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk von der Europäischen Filmakademie erhalten hat. Sie drehte bis zuletzt Filme, ihr letzter handelt interessanterweise von ihr selbst und ein Jahr nach ihrem Tod wurde ein von ihr aufgenommenes Foto als Titelmotiv der internationalen Filmfestspiele in Cannes genutzt.

Im Hintergrund sehen wir den Google-Schriftzug in verschnörkelter Form, die man auch als Handschrift von Varda sehen könnte, doch dazu gibt es keine Details in den Doodle-Informationen. Warum Google die Künstlerin ehrt und wie das Doodle-Team über Varda berichtet, findet ihr in der folgenden automatischen Übersetzung:

Varda wurde am 30. Mai 1928 in Brüssel unter dem Namen Arlette geboren. Als sie 12 Jahre alt war, zog die Familie nach Sète, Frankreich, und sie studierte Kunstgeschichte und Fotografie, bevor sie ihre Karriere als Fotografin für Zeitschriften und das Théâtre National Populaire begann .

Einige ihrer Fotos inspirierten Varda zu filmischen Arbeiten, darunter 1955 ihr erster Film, La Pointe Courte, der Fiktion und Dokumentarfilm in Einklang brachte Diskussionen im Stil. Varda drehte weiterhin Filme. Als autodidaktische Regisseurin, die kein Filmstudium absolviert hatte, war sie von Industriestandards unabhängig, was ihr erlaubte, Normen zu brechen und dabei zu helfen, die französische New Wave einzuläuten. Die New-Wave-Bewegung zeichnete sich durch die Ablehnung traditioneller Filmkonventionen zugunsten des Experimentierens aus. Sie war eine der wenigen weiblichen New-Wave-Filmemacherinnen.

In ihrer langen Filmkarriere drehte Varda über 40 Filme, darunter Kurzfilme, Spielfilme und Dokumentationen über die Komplexität des Menschen. Zu ihren bemerkenswertesten Werken gehören Cleo from 5 to 7, Vagabond und The Gleaners and I. für die Wahl der Frauen, den sie als „feministisches Musical“ bezeichnet. Sie engagierte sich auch außerhalb ihrer Filme für Frauen – insbesondere unterzeichnete sie zusammen mit anderen Französinnen das Manifest der 343, in dem sie öffentlich erklärte, dass sie in der Vergangenheit Abtreibungen vorgenommen hatten, und drängte die politischen Entscheidungsträger, diese zu legalisieren.L’Une chante, l’autre pas Als selbsternannte Feministin hat sie in vielen Filmen Frauengeschichten dargestellt. Varda plädierte 1977 in dem Film

Varda setzte ihre kreativen Bemühungen in neuen Formaten fort – sie begann 2003 mit Videoinstallationen. Ihre immersiven Kunstinstallationen wurden weltweit in Städten wie Gent, New York, Peking und Paris gezeigt.

Vardas abwechslungsreiche Karriere kann heute anhand ihrer Filme, Fotografien, Kunstwerke und Bücher gewürdigt werden. Unterwegs erhielt Varda mehrere Auszeichnungen, darunter einen Lumières Award und eine Oscar-Nominierung für Visages Villages (Faces Places) sowie einen César Award für Les Plages d’Agnès (Die Strände von Agnés), ein Goldener Löwe für Sans toit ni loi < a i=6>(Vagabond), ein Ehrenoscar für ihr Lebenswerk im Kino und vieles mehr.

Agnès Varda ging ihren eigenen Weg, indem sie ihre Filme selbst produzierte und den wahren Geist künstlerischer Unabhängigkeit und kreativer Belastbarkeit verkörperte. Danke, dass du dir selbst treu geblieben bist, Agnès. Ihre einzigartige Perspektive hat und wird Künstler auch in den kommenden Jahren inspirieren!