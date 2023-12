Google Maps: Das blaue Menü ist wieder da – so könnt ihr es aufrufen und diese Funktionen sind enthalten

Seit wenigen Tagen besitzt Google Maps ein neues Overlay, das eine Reihe von Funktionen der Kartenplattform zusammenfasst und im Sprachgebrauch als das blaue Menü bezeichnet wird. Es ist eine interessante Anlaufstelle, die jederzeit zugänglich ist und wichtige Features enthält, die man an anderer Stelle etwas länger suchen müsste. Wir zeigen euch, wie ihr das Menü findet und was darin enthalten ist.



Über viele Jahre war es bei Google Maps möglich, auf den blauen Punkt auf der Karte (der den eigenen Standort markiert) zu tippen und dadurch ein Overlay zu öffnen. Weil der Punkt seit jeher Blau ist und auch das Menü eine blaue Hintergrundfarbe hatte, wurde es als „blaues Menü“ bekannt und hat diesen Namen trotz vollständiger Design-Änderung bis heute behalten. Es ist „das blaue Menü“ oder „das Menü hinter dem blauen Punkt“. So viel zur Geschichte.

Irgendwann in einem der zahlreichen Google Maps-Update ist dieses Menü verlorengegangen, viele Funktionen sind an eine andere Stelle gewandert oder waren zum Teil weiterhin durch das Tippen auf den blauen Punkt verfügbar. Jetzt hat man bemerkt, dass das eigentlich ganz praktisch war und dieses mit dem Winter-Update zurückgebracht. Wir hatten bereits darüber berichtet und mittlerweile sollte die Oberfläche wieder bei allen Nutzern verfügbar sein.

So erreicht ihr das blaue Menü

Ihr könnt das Menü so aufrufen, wie es einige vielleicht noch von früher kannten: Tippt einfach auf den blauen Punkt auf der Karte, der euren eigenen Standort markiert. Man könnte auch sagen, tippt euch einfach selbst an. Es öffnet sich ein vom unteren Rand eingeschobenes Overlay, das sich einfach auf die volle Displaygröße ziehen lässt.









Das Menü teilt sich in mehrere Bereiche, die ihr untereinander abrufen könnt. Es finden sich einzelne Sektionen mit direkten Einstellungsmöglichkeiten dort, aber auch Verknüpfungen zu tieferen Einstellungen. Außerdem findet sich am oberen Rand ein Karussell mit Funktionen sowie am anderen Ende eine Info über den Standort in Form des Plus Codes. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht in absteigender Reihenfolge.

Mein Standort

Ganz oben seht ihr euren aktuellen Standort in größtmöglicher Genauigkeit. Manchmal ist das „in der Nähe von“, manchmal auch eine Hausnummer oder eine ähnliche Angabe.

Standort teilen

Über den ersten Punkt im Karussell könnt ihr euren Standort mit anderen Nutzern teilen. Einfach drauftippen und ihr gelangt zu der Funktion, die bisher nur über das Hamburger-Menü zur Verfügung gestanden hat.

Kompass kalibrieren

Eine Funktion, die man eher selten benötigt, aber dennoch wissen sollte, wo sie sich befindet. Wenn sich der Kompass-Sensor des Smartphones mal wieder ein wenig verirrt habt und ihr bemerkt, dass die Richtung nicht ganz stimmen kann, solltet ihr diesen Menüpunkt aufrufen.

Parkplatz speichern

Google Maps bietet euch die Möglichkeit, den Parkplatz zu speichern und diesen mit vielen Zusatzinformationen direkt in der Kartenplattform zu hinterlegen. Das Feature verbirgt sich hinter diesem vorletzten Punkt im Karussell. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr ausführlich in diesem Artikel.

Problem melden / Ort hinzufügen

Das sind eher Dinge, die Google Maps und nicht euch helfen. Ihr könnt einen Fehler auf der Karte melden oder einen neuen Ort hinzufügen.

Standortgenauigkeit

Der erste Punkt in der Auflistung von Informationen gibt an, wie es aktuell mit der Standortgenauigkeit aussieht. Je nach Status gibt es eine Reihe von Tipps oder ihr könnt zu den Einstellungen wechseln.









Gerätestandort

Hier könnt ihr ansehen, wie es mit der Standortberechtigung von Google Maps aussieht. Mit einem Tap gelangt ihr zu den Einstellungen, um diese zu ändern.

Standortverlauf

An dieser Stelle werden alle Informationen zum Google Maps Standortverlauf gesammelt und ihr seht direkt, ob ihr diesen aktiviert oder deaktiviert habt.

Schnellinfos zur Navigation

Hier lässt sich festlegen, ob ihr aktuelle Informationen zur Navigation schon bei der Routenplanung erhalten wollt oder welche aktualisierten Informationen auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden sollen.

Orte in der Nähe

Praktisch: In einem der letzten Punkte findet sich ein Karussell mit einigen beliebten Orten in der Nähe. Ihr könnt durch das Karussell scrollen oder alternativ eine noch längere Liste von Orten aufrufen, die sich in der Nähe eures aktuellen Standort befinden.

Standort als Plus Code

Mittlerweile ganz am Ende angekommen ist euer aktueller Standort als Plus Code. Ihr könnt den Standort als Plus Code sehen, direkt kopieren oder Informationen zu dieser alternativen Ortsangabe abrufen. Was genau ein Plus Code ist und wie dieser im Detail funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!