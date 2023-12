Google Chrome: Neuer Sicherheitscheck wird gestartet – warnt Nutzer vor Gefährdungen und Problemen

Der Browser Google Chrome hat viele starke Features an Bord, die den Nutzern sowohl Komfort bringen, als auch die Sicherheit erhöhen sollen. Schon seit langer Zeit gibt es eine Reihe von Safety Check-Funktionen, die an den unterschiedlichsten Stellen zum Einsatz kommen. Jetzt fasst man das Ganze zusammen und lässt den Browser regelmäßig im Hintergrund solche Sicherheitschecks durchführen.



Google Chrome bekommt einen regelmäßigen Sicherheitscheck. Dieser wird regelmäßig als Hintergrundprozess ausgeführt und soll, wenn es Auffälligkeiten gibt, den Nutzer direkt im Chrome-Menü informieren. Der Umfang dieses Safety Checks ist überraschend groß, denn es geht bei weitem nicht nur um die gespeicherten Passwörter. Auch vor Erweiterungen mit zu vielen Berechtigungen wird gewarnt, vor Webseiten mit zahlreichen ungelesenen Benachrichtigungen, vor einer nicht-aktuellen Chrome-Version und mehr.

Das umfasst der Safety Check:

Kompromittierte Passwörter

Gefährliche Browser-Erweiterungen

Nichtgenutzte Erweiterungen mit vielen Berechtigungen

Webseiten mit vielen ungelesenen Benachrichtigungen

Webseiten mit vielen Berechtigungen

Eine nicht-aktuelle Chrome-Version

Nutzer werden direkt im Chrome-Menü vor den erkannten Problemen oder Gefahren gewarnt und können darauf reagieren. Ich würde darauf wetten, dass auch die Aktionen in nicht all zu weit entfernter Zukunft automatisiert und beispielsweise Berechtigungen automatisch entzogen werden. Aber ganz so weit ist es noch nicht.

[Google-Blog]