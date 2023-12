Niemand lebt ewig, um diesen Fakt kommen wir alle nicht herum. Und genauso wie man sich zu Lebzeiten Gedanken um das Vermächtnis machen sollte, spielt auch das digitale Erbe eine immer größere Rolle. Vor wenigen Tagen haben wir euch gezeigt, wie ihr euren digitalen Nachlass bei Google regeln könnt und der Vollständigkeit halber wollen wir heute noch von der unschönen anderen Seite ausgehen. So könnt ihr das Google-Konto eines Verstorbenen übernehmen.



Wir haben euch vor einigen Tagen gezeigt, wie ihr euren digitalen Google-Nachlass regeln könnt und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um dieses eher unschöne (aber nicht unwichtige) Thema korrekt zu regeln. Sowohl im eigenen Nachleben-Interesse als auch im Interesse der nahestehenden Personen. Man muss das Thema aber auch von der anderen Seite betrachten, nämlich dann, wenn es keinen eingerichteten digitalen Nachlass für das Konto gibt.

Google bietet auch für diesen Fall einige Informationen sowie ein Formular. Man gibt Nutzern theoretisch die Möglichkeit, das Konto eines verstorbenen in eingeschränkter Form zu übernehmen, um wichtige Informationen zu erhalten oder bestimmte Dinge zu erledigen. Das geht natürlich nicht automatisiert und erfordert einen sehr genauen Prüfprozess. Ihr benötigt eine Reihe von Informationen und offiziellen Dokumenten, die ihr hochladen müsst.

Ich will da gar nicht ins Detail gehen und jeder wird hoffen, so etwas nur sehr sehr sehr selten oder gar nicht zu benötigen, aber dennoch solltet ihr einmal davon gehört haben. Schaut euch einfach die Support-Seite an, auf der ihr mehr Informationen erhaltet.

» Alle Infos zur Kontoübernahme

» Google-Konto als digitales Erbe: So könnt ihr festlegen, was mit euren Daten geschehen soll & wer Zugriff erhält