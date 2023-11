Pixel Launcher: Mehr Platz auf dem Homescreen – das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich künftig ausblenden

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Pixel Launcher und stets auf dem ersten Homescreen an oberster Stelle zu finden. Zuletzt wurde der Umfang immer weiter ausgebaut, aber dennoch dürfte es einige Nutzer geben, die von diesem Widget nicht unbedingt angetan sind. Solltet ihr dazugehören, könnt ihr dieses schon bald vollständig ausblenden.



Viele Nutzer dürften das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher schätzen, denn es informiert über das Wetter, anstehende Termine, zeigt Erinnerungen, Abfahrtzeiten, Paketlieferungen und einiges mehr. Doch es gibt auch Nutzer, die das nicht benötigen und den Platz am oberen Rand des Launchers stattdessen anders nutzen würden. Wie die gestern Abend veröffentlichte Android 14 QPR2 Beta zeigt, wird das Ausblenden in Zukunft möglich sein.

In den Einstellungen des Pixel Launcher findet sich in der neuen Beta eine Option zum Einblenden oder Ausblenden des Widgets. Standardmäßig dürfte es aktiviert bleiben, doch wer es nicht benötigt, kann sich wohl spätestens ab März 2024 (wenn die QPR2 stabil wird) davon verabschieden. Der Platz wird frei und kann beliebig anders genutzt werden: App-Icons, Widgets oder einfach nur als freibleibende Fläche. Ob man das vielleicht schon vorab mit einem Pixel Launcher-Update ausrollen wird, bleibt abzuwarten.

Vielleicht wäre es in Zukunft auch nicht schlecht, wenn man statt AN/AUS auch festlegen könnte, an welcher Stelle das Widget platziert werden soll. Jetzt, wo man sich offen für eine Anpassung zeigt, könnte das in Zukunft noch komme.

