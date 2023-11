Google Play Store auf Oculus Quest: Meta wollte Zugang zum App Store, aber Google lehnte ab (Bericht)

Wie erst in diesen Tagen wieder bekannt geworden ist, nimmt Google viele Milliarden Dollar in die Hand, um auf möglichst allen populären Plattformen an prominenter Stelle vertreten zu sein. Das heißt aber nicht, dass man überall vertreten sein muss – das musste vor einiger Zeit auch Meta erfahren. Wie jetzt bekannt wurde, hat Google den Wunsch Metas abgelehnt, den Play Store auf die Oculus Quest zu bringen.



Die vom Facebook-Unternehmen entwickelte VR-Brille Meta Quest setzt auf eine stark modifizierte Version von Android und hat daher die Möglichkeit, Android-Apps auszuführen. Meta hat das bereits mehrfach vorgeführt und eine Reihe von Android-Apps auf die Plattform gebracht, doch für den großen Strom an Anwendungen hätte man gerne einen starken Partner an der Seite gehabt. Meta hatte bei Google angefragt, den Play Store für diese Plattform zu öffnen. Doch Google hat wohl ohne näher bekannte Gründe abgelehnt (zumindest nicht öffentlich bekannt).

Nichts hindert Android-Entwickler, die heute über ein APK verfügen, das auf Android-Telefonen läuft, daran, dieses in die VR zu bringen. Sie müssen lediglich das APK an uns senden und es kann sein, dass einige geringfügige Änderungen an der Funktionsweise des Steuerungsschemas vorgenommen werden, die jedoch möglicherweise nicht einmal erforderlich sind. Wir haben keine Möglichkeit, diese automatisch aufzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn Google seinen Play Store mit Apps in die VR bringen würde. Wir haben sie gefragt, sie wollten es nicht tun, also liegt es irgendwie an den Entwicklern, es zu tun.

Auch wenn es ein völlig anderes Thema und Geräteklasse ist, erinnert das ein wenig an Windows Phone. Damals hatte sich Google gegen alle möglichen Apps für Windows Phone gewehrt (bekannt wurde vor allem YouTube) und hat damit dazu beigetragen, die Plattform kleinzuhalten. Gut möglich, dass sich bei der Meta Quest ähnlich verhält bzw. Google einem solchen Produkt nicht zum Erfolg verhelfen will. Denn es ist nicht bekannt, wann diese Anfrage gestellt wurde. Bekanntlich verfolgt(e) auch Google einige VR-Produkte und die Meta Quest wäre ein großer Konkurrent.

[9to5Google]