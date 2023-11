Google Chrome: Großes KI-Update kommt schon bald – Künstliche Intelligenz soll Tabs sortieren und mehr

Auch im Browser Google Chrome wird die Künstliche Intelligenz einziehen und die Nutzer im Alltag beim Surfen unterstützen – in ganz unterschiedlichen Formen. Jetzt wurde der erste Teil einer mutmaßlich größeren KI-Offensive bekannt, die im kommenden Jahr starten sollte. Das Feature soll Nutzer bei der Tab-Organisation unterstützen, bevor diese den Überblick verlieren.



Wer sehr viele Browser-Tabs geöffnet hat, kommt irgendwann kaum noch drumherum, diese in gewisser Weise zu organisieren – sofern sie nicht geschlossen werden sollen. Man kann die Reihenfolge ändern, einzelne Tabs anpinnen, diese in mehrere Fenster auslagern oder die eher unpopulären Tabgruppen verwenden. Doch nach welchem System sollte man das Ganze sortieren? Genau an diesem Punkt soll schon bald eine neue KI-Funktion einspringen.

In den Quellcodes des Chrome-Projekts wurden eindeutige Hinweise auf eine Tab-KI entdeckt, die den Nutzern bei der Organisation behilflich sein soll. Sobald eine bestimmte Anzahl an Tabs geöffnet ist, soll ein Button in der Tableiste erscheinen, der eine automatische Organisation anbietet. Das war leider schon alles an Informationen, denn nach welchen Regeln die KI arbeiten oder einzelne Seiten auslagern soll, ist noch nicht bekannt.

Das Ganze wird Teil einer größeren KI-Offensive sein, denn auch in den Einstellungen bastelt man an einer neuen KI-Sektion. Was sich alles darin befinden wird, lässt sich noch nicht sagen. Wir kennen nun die Tab-Organisation und vorherige Spekulationen sprachen von einer noch intelligenteren Adressleiste. Wir dürfen gespannt sein.

[AndroidPolice]