Android: Google Cast-Übertragungen wandern in den Medienplayer – ersetzt die festen Benachrichtigungen

Es gibt unterschiedliche Typen von Benachrichtigungen in Android, die sich je nach Kategorie anders verhalten können. Die aktive Cast-Übertragung von Medien hat bisher einen speziellen Typ verwendet, der eine permanente Benachrichtigung mit Wiedergabekontrollen enthielt. In den letzten Tagen gab es allerdings ein Update, das die Position verändert und viele Nutzer erst einmal verwirren könnte.



Änderungen bei den Google Cast-Benachrichtigungen: Statt wie bisher auf eine permanente Benachrichtigung zu setzen, wandern diese nun eine Ebene höher und nutzen die Kontrollmöglichkeiten des Android Media Player. Diese werden von sehr vielen Streaming-Apps im Bereich Musik und Video genutzt, um die Wiedergabekontrollen dauerhaft zugänglich in den Schnelleinstellungen zu haben. Damit finden sie sich zwar noch immer in etwa an gleicher Stelle, sind aber anders kategorisiert und keine echte Benachrichtigung mehr.

Auch Google Cast-Übertragungen nutzen jetzt ab Android 11 diese Möglichkeit. Die Medienkontrollen verwenden die Oberfläche des Medienplayers, der sich im Schnelleinstellungen-Bereich befindet. Auf den obigen Screenshots ist das sehr gut zu sehen. Die Oberfläche zeigt die streamende App, den Cast-Empfänger, den Titel des gestreamten Mediums sowie eine Fortschrittsleiste mit Kontrollen für Play, Pause, Stopp und den Wechsel zum vorherigen oder nächsten Medium.

Die neue Darstellung wird in diesen Tagen per Google System Update für alle Nutzer ab Android-Version 11 ausgerollt.

