Google Maps: Google zeigt fünf schaurige Aufnahmen bei Streetview & liefert Erklärungen (Halloween-Galerie)

Am Dienstag ist der 31. Oktober, Halloween. Natürlich spielt das Kürbisfest auch beim amerikanischen Unternehmen Google eine große Rolle und so zeigt man fünf außergewöhnliche Ansichten, nach eigenen Angaben schaurige Aufnahmen, bei Google Maps Streetview. Auf den ersten Blick kann man sich die Aufnahmen kaum erklären, aber das Google Maps-Team liefert, wenn nötig, die passenden Erklärungen für die abgebildeten Schaurigkeiten.



Wer die gesamte Welt fotografiert, der muss auch damit rechnen, einige schaurige Dinge vor die Kamera zu bekommen. Das musste auch das Team von Google Maps Streetview feststellen und hat Aufnahmen von fünf Orten veröffentlicht, die zwar nicht wirklich „schaurig“, aber dennoch interessant anzusehen sind. Insbesondere bei den ersten Dreien kann man ohne Erklärung kaum auf die Lösung kommen – die das Streetview-Team aber stets direkt parat hat. Schon im Jahr 2017 hatte man Spukhäuser auf Google Maps gezeigt, von denen auch heute noch einige Aufnahmen zu sehen sind.

Das Portal zu einer anderen Dimension

Diese Aufnahmen sind tatsächlich echt, unbearbeitet und in der Form bei Google Maps Streetview zu finden. Was aussieht wie ein Grafikfehler erklärt sich durch die Kombination aus der dunklen Umgebung und wenig Licht. Das ist zwar auch in vielen anderen Tunneln der Fall, aber an dieser Stelle scheint es bei den Streetview-Kameras wohl ganz besondere Auswirkungen zu haben.

» Die Aufnahmen in Streetview

Ein tragisches Unglück

Immer wieder tauchen Flugzeuge in Google Maps auf, aber in diesem Fall wirkt es tatsächlich so, als sei das Flugzeug vollständig im See versunken ist. Das erklärt sich dadurch, dass die Satellitenaufnahmen stets aus mehreren Layern zusammengebaut werden, wobei sehr schnelle Objekte dann möglicherweise nur auf einem Foto sichtbar sind und blass erscheinen.

» Das Flugzeug in Streetview









Das Tor zum Reich der Geister

Das ist wirklich die interessanteste Aufnahme, auch wenn die Erklärung am simpelsten ist: Das Fahrzeug fährt nicht durch einen verwunschenen Wald, sondern der Fahrer hat lediglich die vergessen, die Abdeckung von der Kamera zu nehmen. Da die Abdeckung winzige Löcher hat, die direkt vor der Kamera waren, ergeben sich diese Erscheinungen.

» Die kuriose Aufnahme in Streetview

Geister im Museum

Ein Geist im Museum? Wäre eigentlich passend, aber dafür ist er dann wohl doch zu modern gekleidet. Tatsächlich handelt es sich um den bekannten Panorama-Effekt, für den viele Fotos automatisch zusammengeschnitten werden. Da sich der Herr auf dem Bild nur auf einer Aufnahme, aber nicht auf der anderen, befand, kam am Ende ein solches Bild dabei heraus, das in der Form häufig in Streetview zu finden ist – genauso wie halbe Autos.

» Die Museumsgeister in Streetview









Die Dunkle Seite im Vorgarten

Google Streetview gibt es nicht nur auf der Erde, sondern war auch schon vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis verfügbar. Dabei wurde herausgefunden, dass selbst ein dunkler Sith Lord irgendwann einmal den Müll herausbringen und die Hausarbeit erledigen muss. Das erfordert wohl keine weitere Erklärung 😉

» Darth Vader in Streetview

