Android: Google will die Qualität des Betriebssystems mit jedem Release steigern – Anforderungen steigen

Google veröffentlicht jedes Jahr eine neue Android-Version und hat mit Android 14 gerade erst die jüngste Ausgabe freigegeben und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Anlässlich dessen gibt es einen interessanten Einblick in die Entwicklung, bei der neue Features nicht mehr die wichtigste Rolle spielen, sondern die Qualität des Gesamtprodukts. Laut Produktmanager Dave Burke steigen die internen Qualitätsanforderungen immer weiter.



Es ist keine Überraschung, dass jede Android-Version besser ist als ihr Vorgänger (oder das zumindest sein soll). Doch „besser“ kann man ganz unterschiedlich definieren, denn das können neue Funktionen sein, optimierte Funktionen, ein stabileres Betriebssystem oder schnellere Abläufe. Man kann das aber auch etwas weiter fassen, auf die Zuverlässigkeit beziehen und somit einen Maßstab für die Qualität der Software anlegen. Und genau das tut man jetzt wohl beim Android-Team.

Weil Android hauptsächlich auf Smartphones zum Einsatz kommt und diese Geräte im Alltag vieler Menschen eine sehr wichtige Rolle spielen, sollten sie auch sehr zuverlässig nutzbar sein. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Die besten neuen Funktionen sind nicht viel wert, wenn unvorhergesehen Dinge passieren, das Smartphone abstürzt oder die Nutzer nicht zufrieden sind. Das gilt zwar schon seit vielen Jahren und Qualität hat bei Google schon immer eine wichtige Rolle gespielt, aber dennoch scheint es jetzt wohl einen verstärkten Fokus darauf zu geben.

Damit lässt sich dann vielleicht auch erklären, warum Android in den letzten Jahren in puncto neuer Features eher zurückhaltend war.

Es ist schwierig, das kann ich Ihnen sagen, denn Sie sind nur so gut wie die schwächste Kennzahl. Man muss also alles verfolgen, aber das bringt uns wirklich dazu, die Messlatte immer höher zu legen.

Wie man genau die Qualität misst, wird nicht verraten. Doch die entsprechenden Kennzahlen werden wohl jedes Jahr nach oben geschraubt, sodass man sich nicht ausruhen kann, sondern immer weiter optimiert. Das unterstreicht, dass man tatsächlich in jedem Jahr eine höhere Qualität bieten will.

Sogar intern denken wir darüber nach, einige unserer Entwicklerpraktiken im Jahr 2024 tatsächlich zu ändern. Statt ein Jahr lang loszufahren und sehr lange an einer Veröffentlichung zu arbeiten, teilen wir diese in Abschnitte auf intern, so dass wir den Zweig im Laufe der Zeit irgendwie grün halten.