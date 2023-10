Android Auto: Hintergrundbild direkt vom Smartphone übernehmen – neue Wallpaper-Funktion kommt

Auf Googles Infotainment-Plattform Android Auto gibt es nur selten sichtbare Änderungen an der Oberfläche, doch schon bald dürfte es wieder so weit sein: Die aktuell ausgerollte Version bringt ein neues verstecktes Feature mit, mit dem sich das Hintergrundbild von Android Auto an das des Smartphones anpassen lässt. Wird die Option aktiviert, sollen beide Plattformen den gleichen Wallpaper verwenden.



Lange Zeit bot Android Auto auf normalem Wege keine Möglichkeit, ein Hintergrundbild festzulegen. Erst nachdem man sich von der klassischen Oberfläche verabschiedet und damit leider auch den Platz für die Wallpaper deutlich eingeschränkt hat, brachte man eine solche Funktion. Die Auswahl der Hintergrundbilder ist beschränkt, aber in Kürze dürfte sich das zumindest in Kombination mit dem Smartphone ändern: Denn ein Teardown der aktuellen Version Android Auto 10.7 hat die folgende bisher nicht verfügbare Option hervorgebracht:

Use phone’s wallpaper in Android Auto

Nutzer werden die Möglichkeit haben, das am Smartphone verwendete Hintergrundbild auch in Android Auto zu nutzen. Dabei handelt es sich um ein einfachen JA/NEIN-Toggle ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wirklich sichtbar wird das Hintergrundbild in Android Auto aber ohnehin nur im App Drawer, denn die anderen Oberflächen sind mit App-Inhalten gefüllt. Dennoch ist das sicherlich ein Feature, das viele Nutzer begrüßen werden, wenn es erst einmal freigeschaltet wird. Vielleicht wird man ja auch die dynamische Material You-Farbgebung mitbringen, aber davon ist bisher keine Rede.

Gut möglich, dass demnächst eine kleine Renovierung bei der Android Auto-Oberfläche ansteht, nachdem sich das grundlegende Layout etabliert hat.

