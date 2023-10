Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Die fünfte Runde der Google System Updates steht vor der Tür und bringt in der neuen Ausgabe eine Reihe von Neuerungen auf viele Smartphones, Tablets und weitere Geräte. Dank der nach wie vor wachsenden Modularität des Betriebssystems Android, kann Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und in mehreren Wellen ausrollen. Diese Runde hält Verbesserungen in vielen Bereichen bereit.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die fünfte Runde im Oktober, die wieder eine Reihe von Änderungen mitbringt. Es gibt eine Dopplung der Neuerungen bei den Android WebView-Komponenten sowie ein neues Screenshot-Feature im Google Play Store. Alle Neuerungen im Vergleich zur vorherigen Runde sind wie üblich fett hervorgehoben.

Google System Updates im Oktober

Kontoverwaltung

[Auto, Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung.[2]

Android WebView

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.[6]

Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps.[6]

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zu Fehlerkorrekturen.[10]

Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps.[10]

Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar.

Entwicklerdienste

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps.[3]

Geräteverbindung

[Smartphone] Unterstützung für die nahtlose Verbindung Ihrer Smartwatch mit mehreren Smartphones.[3]

[Smartphone] Über Nearby Share empfangene Inhalte werden an einem neuen Speicherort gespeichert.[4]

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.[4]

[Smartphone] Nearby Share ist in Arbeitsprofilen deaktiviert.[2]

Google Play Store

[Smartphone] Neues Design auf der Detailseite der App, mit dem Sie Apps für andere Geräte als Smartphones entdecken und kennenlernen können.[7]

[Smartphone] Wenn Apps über Google Play neue Inhalte oder Funktionen herunterladen, können Sie diese Apps jetzt direkt zu Ihrer Google Play-Mediathek hinzufügen.[7]

[Smartphone] Für die Zahlung erforderliche Rechtsdokumente werden jetzt in einem eigenen Fenster angezeigt, das der Nutzer akzeptieren muss, um mit dem Kauf fortzufahren.[11]

[Smartphone] Durch Tippen auf eine Anzeige erscheint das Bild auf der Karte als Screenshot auf der Detailseite.[15]

Wallet

[Smartphone] Google Wallet-Benachrichtigungen werden jetzt über die Google Wallet App gesendet, wenn diese installiert ist.[3]

Systemverwaltung

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Stabilität.[3]

[Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Verbindungsoptionen, die Netzwerknutzung, die Sicherheit, die Stabilität und die Aktualisierbarkeit[1]

[Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste.[1]

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes.[2]

[1]Verfügbar über das Google Play-Systemupdate vom September

[2]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.41, aktualisiert am 18.10.2023

[3]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.39, aktualisiert am 04.10.2023

[4]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.40, aktualisiert am 11.10.2023

[6]Verfügbar über Android WebView Version 118, veröffentlicht am 04.10.2023

[7]Verfügbar über den Google Play Store, Version 37.8, aktualisiert am 02.10.2023

[10]Verfügbar über Android WebView Version 119, veröffentlicht am 25.10.2023

[11]Verfügbar über den Google Play Store, Version 37.9, aktualisiert am 09.10.2023

[15]Verfügbar über den Google Play Store, Version 38.1, aktualisiert am 23.10.2023