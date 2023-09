Google-Party im Google Store: Nur heute 20 Prozent Rabatt auf viele Pixel-Produkte + Stofftasche gratis

Heute ist es soweit: Im deutschen Google Store steigt die Google-Party, auf die man bereits seit einigen Tagen mit einem Countdown hingefiebert hatte. Nahezu das gesamte Sortiment ist am heutigen 12. September anlässlich des bevorstehenden 25. Geburtstags des Unternehmens rabattiert. Ihr erhaltet 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte und eine limitierte Tragetasche beim Kauf einex Pixel-Produkts.



Auch wenn Googles Geburtstag offiziell erst am 27. September gefeiert wird, findet heute die Google-Party im Google Store statt – und zwar nur heute. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass sich seit einigen Tagen ein Countdown auf der Startseite befindet, der auf starke Rabatte am 12. September schließen lässt. Man sprach von etwas Besonderem und ich hatte bereits über eine Überraschungsvorstellung spekuliert. Jetzt stellt sich heraus, dass es doch „nur“ 20 Prozent Rabatt auf viele Pixel-Produkte gibt.

Unsere Party. Eure Geschenke.

25 Jahre Google – für deine Treue möchten wir uns am 12. September 2023 bei dir bedanken. Mit bis zu 20 % Rabatt* auf ausgewählte Produkte sowie einer Tragetasche in limitierter Auflage beim Kauf eines Pixel-Produkts^. Die Party endet um Mitternacht.

Es gibt 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Pixel-Produkte (siehe Liste am Ende des Artikels) sowie als zusätzliches Goodie eine limitierte Tragetasche beim Kauf eines Pixel-Produkts. Leider hat man kein Bild dieser Tasche veröffentlicht oder diese näher beschrieben. Daher habe ich euch das Bild der Tragetasche aus dem Google Store Japan eingebunden, bei dem es eine ähnliche Aktion gab. Vermutlich wird man sich aber am obigen Motiv des Google Store orientieren. Schaut mal bei den Google Store-Angeboten oder in der folgenden Auflistung vorbei.









Aktuelle Pixel-Aktionen im Google Store

20 Prozent Rabatt beim Kauf von Pixel 7a | 458 Euro statt 509 Euro

| 458 Euro statt 509 Euro 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Pixel 7 | 519,20 Euro statt 649 Euro

| 519,20 Euro statt 649 Euro 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Pixel 7 Pro | 719,20 Euro statt 899 Euro

| 719,20 Euro statt 899 Euro 20 Prozent Rabatt beim Kauf der Pixel Watch | 303,20 Euro statt 379 Euro

| 303,20 Euro statt 379 Euro 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Pixel Buds | 183,20 Euro statt 229 Euro

| 183,20 Euro statt 229 Euro 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Pixel Buds Pro | 87,20 Euro statt 109 Euro

| 87,20 Euro statt 109 Euro 10 Prozent Rabatt beim Kauf des Pixel Tablet | 611 Euro statt 679 Euro

| 611 Euro statt 679 Euro 60 Euro Rabatt beim Kauf von Pixel 6a | 349 Euro statt 409 Euro

| 349 Euro statt 409 Euro Bis zu 275 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 6a

Bis zu 410 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 7a

Bis zu 520 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 7

Bis zu 700 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 7 Pro

Bis zu 700 Euro Cashback beim Kauf des Pixel Fold

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7 oder Pixel 7 Pro-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel Fold-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Pixel-Schutzhüllen

5 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Case Mate | 16,99 Euro statt 21,99 Euro

5 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Pro Case Mate | 16,99 Euro statt 21,99 Euro

12 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Bellroy Case | 37 Euro statt 49 Euro

14 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Pro Bellroy Case | 41 Euro statt 55 Euro

Connected Home:

20 Prozent Rabatt beim Kauf des Google Chromecast HD | 31,99 Euro statt 39,99 Euro

| 31,99 Euro statt 39,99 Euro 20 Prozent Rabatt beim Kauf des Google Chromecast HD | 55,99 Euro statt 69,99 Euro

| 55,99 Euro statt 69,99 Euro 20 Prozent Rabatt auf viele Smart Home-Produkte

109,99 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Wifi Pro Zweierpack | 329,99 Euro statt 439,98 Euro

| 329,99 Euro statt 439,98 Euro 99,98 Euro Rabatt beim Kauf von Google Wifi Dreierpack | 199,99 Euro statt 299,97 Euro

| 199,99 Euro statt 299,97 Euro 39,99 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam Doppelpack | 359,99 Euro statt 399,98 Euro

| 359,99 Euro statt 399,98 Euro 39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

Smart Home-Pakete:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

