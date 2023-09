Google Fotos: Neue Erinnerungen-Funktion in die App – mit Zugriff auf Google Kalender-Einträge (Teardown)

Gleich mehrere Google-Produkte bieten den Nutzern die Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen und sich somit bestimmte Dinge ins Gedächtnis rufen zu lassen – dazu gehört in Kürze auch Google Fotos. In einem aktuellen Teardown sind Hinweise darauf aufgetaucht, dass Fotos durch eine optionale Anbindung an Google Kalender ein solches Feature erhalten wird. Aber wie könnte es genutzt werden?



Google Fotos besitzt bereits eine Erinnerungen-Funktion, allerdings funktioniert diese völlig anders und ist eher rückwärts-gerichtet. Ein kommendes Feature soll schon bald in die andere Richtung blicken und die Nutzer an bevorstehende Dinge bzw. Ereignisse erinnern. Das geht aus einem Teardown der aktuellen App hervor, bei dem auch deutlich wird, dass dafür eine Google Kalender-Anbindung notwendig ist. Die Plattform dürfte also Erinnerungen zeigen wollen, aber selbst keine umfangreiche Erinnerungen-Funktion erhalten.

Reminder from Google Photos

The Google Photos app needs access to your calendar to let you create calendar events, like setting reminders. On the following screen, change your calendar permissions from Don’t Allow to Allow.