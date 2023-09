Google Chromecast: Neue Fernbedienung inklusive magischem Button kommt – Android TV 14 zeigt sie

Die beiden „neuen“ Google Chromecast mit Google TV sind schon seit etwas längerer Zeit am Markt und haben die Produktreihe weitgehend umgekrempelt. Jetzt gibt es weitere Hinweise auf die nächste Generation des TV-Dongles, über die schon seit einiger Zeit spekuliert wird. Innerhalb von Android TV 14 ist eine Animation aufgetaucht, die eine neue Chromecast-Fernbedienung inklusive eines magischen Buttons zeigt.



Der Chromecast mit Google TV 4K ist seit bald drei Jahren am Markt, der Chromecast mit Google TV HD kam im vergangenen Jahr dazu und in diesem Jahr dürfte es rund um den Streaming-Dongle eher ruhig bleiben. Dennoch befindet sich bereits eine neue Generation in Entwicklung, die schon vor einigen Monaten entdeckt wurde – allerdings damals noch ohne weitere Details. Jetzt ist in Android TV 14 Beta innerhalb des Android Studio Emulator ein zweisekündiges Video aufgetaucht (siehe folgendes Bild), das eine neue Fernbedienung zeigt.

Auch wenn die Darstellung nicht betitelt ist, wird allein schon durch die Formgebung deutlich, dass es sich dabei um eine neue Chromecast-Fernbedienung handelt. Die Button-Anordnung wird ein wenig verändert, was für eine neue Generation nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Eindeutig zuzuordnen ist nur der Steuerkreis und die Lautstärkewippe. Neu dazugestoßen ist ein magischer Button, der im Video mit einem Stern und einer sehr kurzen Blink-Animation gezeigt wird.

Dieser magische Button dürfte wohl je nach Kontext unterschiedliche Funktionen auslösen. Es würde mich wundern, wenn das Stichwort „Künstliche Intelligenz“ nicht dabei vorkommt. Einen separaten Button für den Google Assistant dürfte es dennoch weiterhin geben.

