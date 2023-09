Google Assistant & Alexa: Amazon und Google äußern sich zu möglicher Smart Speaker-Kooperation

Google und Amazon haben mehrere Jahre lang einen großen Teil des Smart Speaker-Marktes unter sich aufgeteilt und damit die Sprachassistenten Google Assistant und Alexa in direkte Konkurrenz zueinander gestellt. Nachdem erst gestern der erste Smart Speaker mit Alexa und Google Assistant vorgestellt wurde, können sich die Unternehmen wohl eine weitere Zusammenarbeit vorstellen.



Zwischen Google und Amazon herrschte einige Jahre lang Eiszeit, die zwar mittlerweile beendet ist, aber dennoch in manchen Bereichen sichtbar bleibt. Umso überraschender ist es, dass die beiden Unternehmen sich gemeinsam mit JBL an einen Tisch gesetzt und den ersten Smart Speaker mit dualen Sprachassistenten ermöglicht haben. Das hat wenig überraschend Bedürfnisse geweckt und so wurden beide Unternehmen danach befragt, ob es vorstellbar ist, dass der jeweils andere Sprachassistent auch nativ auf den eigenen Smart Speakern eingesetzt wird. Hier die Antworten:

Google:

Amazon:

This is the first trial. We want to see how it goes and see if there’s a demand for it, including for our own devices.