Android 14: Eine neue Beta kommt – Google macht es wieder kompliziert und Pixel-Nutzer müssen reagieren

Seit weit über einer Woche warten viele Pixel-Nutzer auf das September-Update, das nicht nur das Sicherheitsupdate im Gepäck haben wird, sondern auch die finale Version von Android 14 auf die Geräte bringt. Doch jetzt macht Google schon den übernächsten Schritt vor dem nächsten und hat angekündigt, bereits in der kommenden Woche mit der ersten Android 14 QPR1 Beta nachzulegen. In einem Beitrag beschreibt man das grobe Vorgehen und erinnert Pixel-Nutzer an das Verlassen des Beta-Programms. Das dürfte kompliziert werden.



Eigentlich hätte Google bereits am Dienstag vergangener Woche Android 14 veröffentlichen sollen und damit auch automatisch alle Pixel-Smartphones aktualisieren, die sich im Beta-Kanal befinden. Doch das ist bisher nicht passiert und allem Anschein nach wird das vor Oktober auch nichts werden – begründet hat man die Verzögerung bisher noch nicht. Trotz der aktuellen Probleme zieht man die zuvor aufgestellten Pläne weiterhin durch und wird schon in der nächsten Woche mit der Android 14 QPR1 Beta nachlegen.

In der Ankündigung bei Reddit heißt es, dass die QPR1 Beta in der Woche ab Montag dem 18. September veröffentlicht wird – ja, so ist es formuliert. Tatsächlich ist damit nicht gesagt, dass die finale stabile Version noch vor der QPR1 Beta kommen wird. Und wenn wir auf die jüngere Historie von Android schauen, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Doch genau das sorgt dafür, dass Pixel-Nutzer recht dringend reagieren müssen.

Solltet ihr in der Android 14 sein und die QPR1 Beta NICHT wollen, müsst ihr den Beta-Kanal jetzt verlassen und darauf warten, dass die stabile Version von Android 14 ausgerollt wird. Bleibt ihr hingegen im Beta-Kanal, wechselt ihr automatisch auf die kommende QPR1 Beta. Ihr müsst bis zum 18. September reagieren. Denn wenn ihr erst einmal in der neuen QPR-Beta seid, gibt es bis Dezember kein entrinnen ohne Datenverlust.









Googles umfangreiche Ankündigung im Wortlaut:

Hallo Beta-Benutzer,

Mit der Veröffentlichung unseres letzten Android 14 Beta 5.3-Patches letzte Woche bereiten wir uns nun auf unseren nächsten Beta-Programmzyklus vor, der unsere vierteljährliche Android-Plattform-Veröffentlichung vom 14. Dezember (QPR1) abdeckt . DANKE, dass Sie in den letzten Monaten Ihre Gedanken und Erfahrungen eingebracht haben, um die Veröffentlichung von Android 14 mitzugestalten. Android 14 QPR1 Beta 1 startet in der Woche vom 18. September. Es baut auf der Plattformversion Android 14 auf und enthält die neuesten Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen der Stabilität und Leistung. Wenn Sie nichts unternehmen und weiterhin für das Beta-Programm angemeldet bleiben, erhalten Sie ab nächster Woche automatisch Android 14 QPR1 Beta 1 . Um die endgültige stabile öffentliche Android 14-Version zu erhalten, müssen Geräte, die derzeit für die Betaversion registriert sind, zunächst aus dem Programm aussteigen. Geräte, die weiterhin im Beta-Programm registriert sind, erhalten automatisch weiterhin die nächsten Beta-Updates. Wenn Sie das Beta-Programm lieber beenden und das letzte öffentliche Android 14-Update erhalten möchten, ohne Ihre Daten löschen zu müssen , führen Sie bitte einen der folgenden Schritte aus: Melden Sie sich vor dem 18. September vom Programm ab , ignorieren/wenden Sie das Downgrade-OTA-Update nicht an und warten Sie auf die baldige endgültige öffentliche stabile Veröffentlichung von Android 14 (UP1A). In der Beschreibung der OTA-Nachricht steht „Downgrade“. Die Abmeldung führt nicht zu einer Datenlöschung, solange Sie das Downgrade-OTA-Update nicht anwenden. Hinweis : Wenn Sie sofort zur neuesten öffentlichen Version (Android 13) zurückkehren möchten, können Sie das Downgrade-OTA-Update installieren, das die Daten auf Ihrem Gerät gemäß den üblichen Programmrichtlinien löscht. Wenn Sie sich nach dem 18. September abmelden und Ihrem Gerät bereits das Android 14 QPR1 Beta 1-Update angeboten wurde, installieren Sie das Update nicht. Deaktivieren Sie stattdessen zunächst das Programm , ignorieren/wenden Sie das Downgrade-OTA-Update nicht an und warten Sie auf die offizielle öffentliche Veröffentlichung von Android 14. Hinweis: Wenn Sie sich nach der Installation des QPR1 Beta 1-Updates vom Programm abmelden, werden alle Benutzerdaten auf dem Gerät gemäß den üblichen Programmrichtlinien gelöscht. Die nächste Möglichkeit, das Beta-Programm ohne Datenlöschung zu beenden, besteht gegen Ende des Beta-Zyklus von Android 14 QPR1 im Dezember 2023.









Die große Unbekannte bleibt die finale Version von Android 14, die mutmaßlich nicht mehr vor Montag veröffentlicht wird. Normalerweise ist es so, dass eine stabile Version veröffentlicht wird, anschließend ein bis zwei Wochen die neueste Version bleibt und erst danach mit der neuen QPR Beta nachgelegt wird. Doch die Probleme bei Android 14 scheinen das Android 14 QPR1 Beta-Team nicht wirklich zu tangieren und man zieht zum Unmut vieler Nutzer seinen Stiefel durch.

Hoffen wir, dass das Android-Team sich nicht selbst ein Bein stellt und mit den ganzen Betas durcheinander kommt. Vielleicht wäre es schon ein Anfang, erst einmal die stabile Version auszurollen, bevor man an die QPR1 denkt. Unverständlich bleibt auch, warum man so etwas nur auf Reddit und nicht den offiziellen Kanälen verkündet – aber auch das war beim letzten Mal sehr ähnlich. Wer also von der Reddit-Ankündigung bis Montag nichts mitbekommt, muss bis Dezemnber in der Beta bleiben…

[Reddit]