Android: Google bringt drei neue Homescreen-Widgets – Google News, Google TV Finanzen für Smartphones

Google hat schon vor einiger Zeit die Liebe zu den Android-Widgets wieder entdeckt und die bestehenden aktualisiert oder neue Mini-Apps für den Homescreen entwickelt. Vor eingien Monaten hatte man den nächsten Schwung angekündigt, der sowohl Google TV als auch Google News und Google Finanzen mit neuen Widgets enthielt. Diese bringen eine schnelle Übersicht zu den wichtigsten Inhalten direkt auf den Homescreen – allerdings damals nur für Tablets. Jetzt beginnt der Rollout für Smartphones.



Android unterstützt bereits seit der zweiten Version des Betriebssystems Widgets, doch diese Stärke haben sowohl Google als auch viele App-Entwickler lange Zeit kaum genutzt. Es musste erst Apple kommen, um das Thema wieder interessant zu machen und die Widgets auch unter Android zu neuem Leben zu erwecken. Nachdem in den letzten Monaten eine Reihe von Google-Apps neue Widgets erhalten haben, kündigte man im Rahmen eines kleinen Updates im Juni weitere Neuzugänge für Tablet-Nutzer an.

Das neue Widget von Google Finanzen bringt einen Auszug der Startseite mit den für den Nutzer wichtigsten Aktienkursen direkt auf den Homescreen. Das schon vor längerer Zeit entdeckte Widget für Google TV schlägt eine Reihe von Inhalten vor, so wie man das von der Startseite der App und in großer Form auch vom Smart TV kennt. Zu guter Letzt gibt es ein neues Widget für Google News, das Schlagzeilen in leicht aufbereiteter Form auf den Homescreen bringt und per Tap zugänglich macht.

Alle drei neuen Widgets wurden im Juni für Tablet-Nutzer freigeschaltet, womit man unter anderem das Pixel Tablet stärken und die neuen Tablet-Ambitionen unterstreichen wollte. Jetzt werden sie auch für Smartphone-Nutzer ausgerollt.

[Google-Blog & 9to5Google]