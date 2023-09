Android: Wer hat mich angerufen? So lässt sich der Anrufer mit WhatsApp und Co vielleicht herausfinden

Solltet ihr zu den Menschen gehören, die auch heute noch klassisch telefonieren, kennt ihr vielleicht das folgende Problem: Ihr habt einen Anruf von einer unbekannten Nummer, könnt diese überhaupt nicht zuordnen, möchtet aber dennoch nicht abheben oder zurückrufen. Um herauszufinden, wer hinter dieser Nummer steckt, könnt ihr auch Messenger wie WhatsApp bemühen und mittlerweile mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit rechnen, die Person zu identifizieren.



Das kennt wohl jeder: Das Telefon läutet mit einer unbekannten Nummer am Display, bei der man vielleicht etwas zu lange rätselt, ob man abheben soll oder nicht. Vielleicht nehmt ihr aber auch euer Smartphone wieder zur Hand und habt einen Anruf in Abwesenheit von einer unbekannten Nummer. Viele Menschen sind aufgrund von Spam-Anrufen mittlerweile dazu übergegangen, den Anruf einfach zu ignorieren und nicht zurückzurufen. Wer etwas Wichtiges will, ruft schon wieder an. Gerade bei Spam-Anrufen ist es so, dass ein Rückruf folgenreich sein kann und eure Nummer als aktiv kennzeichnet. Also muss es andere Weg geben.

Nutzt einen Messenger

Wenn wir die Nummer nicht kennen und nicht per Rückruf zuordnen wollen, muss es einen anderen Weg geben – eine Art Telefonbuch. Und hier kommen die Messenger ins Spiel, von denen einige bekanntlich Telefonnummer-basiert arbeiten. Seit WhatsApp nutzen viele Messenger die Telefonnummer zur eindeutigen Identifizierung der Nutzer. Das ist nicht nur für die Kontaktaufnahme mit bereits bekannten Personen sehr praktisch, sondern hilft uns auch bei dem kleinen Telefonnummer-Problem. Denn genauso wie ihr Freunde und Familie zum Messenger hinzufügen könnt, lässt sich das auch mit den unbekannten Handynummern handhaben.

Ihr benötigt nur die Nummer, die ja bekannt ist, und es kann losgehen. Denn mit der Telefonnummer in eurem Telefonbuch, taucht der Besitzer der Telefonnummer auch bei WhatsApp oder einem anderen Messenger in den Kontakten auf – vorausgesetzt, dieser nutzt das Produkt. Außerhalb von Spamnummern oder Festnetznummern ist die Wahrscheinlichkeit gerade bei WhatsApp recht hoch und viele Menschen haben auch ein Profilbild und geben ihren Namen ein.









Fügt einfach die Telefonnummer des Anrufers temporär zu eurem Telefonbuch hinzu oder gebt sie im Telefonnummer-basierten Messenger eurer Wahl ein. Und dann schaut, was passiert. Oftmals taucht das Icon des Messengers schon in der Kontakte-App auf. Tut es dies nicht, öffnet einen Messenger und versucht, eine neue Konversation mit dieser Nummer zu starten. Taucht die Nummer auf, besitzt sie ein Konto bei diesem Messenger.

Vielleicht helfen euch der hinterlegte Name und das Profilbild schon weiter, vielleicht aber auch die Profilnachricht. Hat euch die anrufende Person ebenfalls in ihrem Telefonbuch, könnt ihr auch die Statusmeldungen sehen, falls aktuell eine vorhanden ist. Beachtet bitte, dass die Person bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfährt, dass ihr ihr auf der Spur seid. Schaut ihr euch hingegen eine Statusmeldung an, fliegt eure „Tarnung“ auf.

Sollte die Person keinen Messenger nutzen, verwendet sie vielleicht noch die gute alte Mailbox. Um das herauszufinden, könnt ihr sehr einfach direkt eine Mailbox anrufen, ohne dass es bei der Person am anderen Ende der Leitung läutet. Bei Bedarf auch mit unterdrückter Nummer.

