Android: Wer hat mich angerufen? So könnt ihr direkt auf eine Mailbox zurückrufen + eure Nummer unterdrücken

Es soll tatsächlich noch Menschen geben, die ihr Smartphone zum Telefonieren verwenden und damit die traditionellste aller Kommunikationsmethoden des smarten Geräts nutzen. Doch selbst in Zeiten der intelligenten Smartphones gibt es noch immer das Problem, dass man oft nicht weiß, wer hinter einer Telefonnummer steckt. Mit einem simplen, aber vielleicht nicht ganz so leicht zu merkenden Trick könnt ihr das vielleicht herausfinden.



Das kennt wohl jeder: Das Telefon läutet mit einer unbekannten Nummer am Display, bei der man vielleicht etwas zu lange rätselt, ob man abheben soll oder nicht. Vielleicht nehmt ihr aber auch euer Smartphone wieder zur Hand und habt einen Anruf in Abwesenheit von einer unbekannten Nummer. Viele Menschen sind aufgrund von Spam-Anrufen mittlerweile dazu übergegangen, den Anruf einfach zu ignorieren und nicht zurückzurufen. Wer etwas wichtiges will, ruft schon wieder an…

So könnt ihr die Mailbox des Anrufers anrufen

Auch wenn man nicht gewillt ist zurückzurufen, überlegt man dann doch häufig hin und her, wer angerufen haben könnte. Mit einem simplen Trick könnt ihr es vielleicht herausfinden: Ruft einfach direkt die Mailbox an. Die Mailbox wird erfahrungsgemäß zwar nur von wenigen Nutzern eingerichtet, aber dennoch besteht eine Chance, dass die Person eine kurze Begrüßung mit ihrem Namen eingerichtet hat – was gerade bei Unternehmen nach wie vor auch heute noch üblich ist. Es kann also helfen, die Mailbox der Person anzurufen, was tatsächlich möglich ist, ohne dass das Smartphone der anderen Personen läutet.

Um eine Mailbox gezielt anzurufen, müsst ihr einfach nur eine zweistellige Zahl zwischen der Vorwahl und der eigentlichen Handynummer wählen. Diese Zahl unterscheidet sich von Provider zu Provider, kann aber anhand der Vorwahl abgelesen werden. Auch wenn der Nutzer seine Handynummer zu einem anderen Anbieter mitgenommen hat, gilt die Kurzwahl weiterhin. Achtet also einfach nur auf die Vorwahl und wählt die entsprechende Nummer.









13 – Deutsche Telekom

01511, 01512, 01514, 01515, 01516, 01517, 0151, 0160, 0170, 0171, 0175

33 – O2

01573, 01575, 01577, 01578, 01579, 01590, 0163, 0176, 0177, 0178, 0179

50 – Vodafone

01520, 01522, 01523, 01525, 01526, 01529, 0162, 0172, 0173, 0174

Beispiel: Möchtet ihr die Mailbox von 0175-1234567 direkt anrufen, dann wählt 0175-13-1234567. Ganz einfach 🙂

Versteckt eure Handynummer

Auch wenn das Handy des Angerufenen nicht läutet, erhält dieser von seiner Mailbox eine Nachricht und wird somit eure Telefonnummer erhalten – was ihr gerade bei Werbeanrufen oder Ping-Anrufen sicherlich nicht möchtet. Nutzt daher die Möglichkeit, eure eigene Telefonnummer zu unterdrücken. Das könnt ihr tun, indem ihr #31# vor der eigentlichen Telefonnummer eingebt. Für unser obiges Beispiel lautet die Telefonnummer zur Mailbox dann also #31#-0175-13-1234567.