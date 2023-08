Google Chrome: Adressleiste optional am unteren Rand – neues Feature für iOS-Nutzer ist da (Screenshots)

Das Team des mobilen Chrome-Browser hat in den letzten Jahren immer wieder Anläufe gewagt, um die Adressleiste an den unteren Rand zu bringen, dies aber niemals offiziell für alle Nutzer freigeschaltet. Im Gegensatz zu den Android-Kollegen, scheinen die iOS-Entwickler aktuell etwas zielstrebiger zu sein, denn dort bietet man den Nutzern nach Aktivierung eines Flags nun genau diese Möglichkeit.



Die Chrome für Android-Entwickler hatten mehrere Anläufe mit unterschiedlichen Projektbezeichnungen gewagt, um die Adressleiste des Browsers an den unteren Displayrand zu bringen. Das hat man allerdings mehrfach zurückgezogen, einmal sogar offiziell angekündigt und dennoch nicht ausgerollt oder konnte sich schlicht und ergreifend nicht auf eine Variante einigen. Selbst die Projektbezeichnung war einmal Teil interner Diskussionen. Jedenfalls hat man es bis heute nicht geschafft und wagt aktuell auch keinen Anlauf.

Unter iOS wagt man nun einen neuen Versuch und gibt Nutzern nach Aktivierung des Flags #bottom-omnibox-steady-state die Möglichkeit, die Position der Adressleiste in den Browsereinstellungen festzulegen. Standardmäßig oben oder unten. Je nach eigener Smartphone-Haltung dürften sich die Ansichten der Nutzer unterscheiden. Derzeit ist das zwar noch kein offizielles Feature und hinter dem Flag verborgen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man auf dem iPhone nicht ganz so experimentell unterwegs ist und so etwas erst dann anbietet, wenn es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit für längere Zeit bleibt.

Und wer weiß, wer weiß… Vielleicht schaut sich auch das Android-Team etwas davon ab und bietet in Zukunft ebenfalls diese Möglichkeit.

