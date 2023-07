Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – Watch Face zeigt die Uhrzeit mit flexibel anpassbaren Zahlworten

Smartwatches mit Googles Betriebssystem Wear OS bieten allen Nutzern dank Unterstützung der Watch Faces die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit und einiger weiterer Informationen umfangreich anzupassen. Dabei ist jede nur denkbare Form der Darstellung möglich, denn den Entwicklern wird völlig freie Hand gelassen. Heute stellen wir euch einen echten Hingucker vor, der auf eine alternative Darstellung mit Zahlworten setzt.



Eine Uhr hat hauptsächlich die Aufgabe, dem Träger auf den ersten Blick die Uhrzeit und vielleicht auch das Datum zu zeigen. Mit einer Smartwatch darf es aber auch gerne etwas individueller sein, wenn man das denn möchte. Das Watch Face Word Clock verabschiedet sich von den klassischen Ziffern und Zeigern und setzt stattdessen auf die Darstellung in Form von Zahlwörtern. Das bedeutet, dass die Uhrzeit so dargestellt wird, wie sie in der jeweiligen eingestellten Sprache vorgelesen werden würde.

Die Darstellung erfolgt stets in klassischer Textform sowie im Fünf-Minuten-Takt. Ihr werdet also stets eine Darstellung wie „Es ist fünf vor halb Neun“ lesen und niemals „Acht Uhr Fünfundzwanzig“. Das wäre tatsächlich schon wieder schwerer zu lesen und entspricht auch nicht der grundlegenden Darstellung des Watch Face. Mit einem Touch auf das Watch Face lässt sich außerdem das Datum anzeigen, das in ähnlicher Darstellung eingeblendet wird.

Auf den ersten Blick mag das etwas merkwürdig sein, aber tatsächlich kann man sich sehr schnell daran gewöhnen und die Uhrzeit auf einen Blick erfassen. Um die Darstellung etwas interessanter zu machen, lassen sich rund um die dargestellten Wörtern viele interaktive Buchstaben einblenden. Das erinnert entfernt an ein Buchstabenrätsel, in dem immer wieder Worte hervorgehoben werden.









Ein Kritikpunkt mancher Bewertungen im Play Store ist es, dass die Uhr nicht die korrekte Uhrzeit darstellt – das ist zu einem gewissen Grad aber auch gewollt. Die Uhrzeit wird im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. Als Beispiel nennt der Entwickler, dass es von 11:58 bis 12:02 eben einfach 12:00 Uhr ist. Für die allermeisten Nutzer dürfte das aber ohnehin ausreichen und kann auch seinen Teil zur Entschleunigung des Alltags beitragen. Wer es genauer möchte, sieht den Stand der Fünf-Minuten-Spanne anhand der Punkte unter dem Watch Face.

In den Einstellungen lassen sich viele Zusatzoptionen festlegen, die die Darstellung stark beeinflussen können. Auf Wunsch lassen sich die inaktiven Buchstaben ausblenden, die Sprache der Darstellung wechseln, die einzelnen Zeichen in bunten Farben erleuchten, die Hintergrundfarbe wechseln und einiges mehr. Trotz einiger negativer Bewertungen im Play Store, die meist schon einige Jahre alt sind, konnte ich keine Probleme feststellen.

Das Watch Face kostet derzeit im Play Store 99 Cent, wird aber immer wieder mal in Aktion für Null Euro im Play Store angeboten.