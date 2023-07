Google Fotos: Neue Effekte für die Videobearbeitung kommen – für erste Nutzer bereits verfügbar (Video)

Die Fotoplattform Google Fotos bietet vielen Nutzern einen stetig wachsenden Umfang an Bearbeitungsfunktionen, mit denen sich sowohl Bilder als auch Videos verändern lassen. Jetzt wird offenbar ein ganzer Schwung neuer Videobearbeitungsfunktionen ausgerollt, die den Nutzern der Android-App zur Verfügung stehen. In einem Video sind alle zwölf neuen Möglichkeiten im Einsatz zu sehen.



Videobearbeitung war sehr lange Zeit ein Thema für Profis und auch nur mit teurer Software möglich. Prinzipiell ist es noch immer in diese Richtung gelagert, aber mit starken Apps wie Google Fotos erhalten immer mehr Nutzer Zugang zu solchen Möglichkeiten. Jetzt zeigt sich ein ganzer Schwung neuer Videobearbeitungsfunktionen, die in der Android-App im neuen Bereich „Effekte“ zur Verfügung stehen. Im folgenden Video könnt ihr euch diese im Schnelldurchlauf ansehen.

Bisher war es unter Android nur eingeschränkt möglich, ein Video zu bearbeiten. Der Videoschnitt, die Stabilisierung sowie farbliche Anpassungen gehören seit einiger Zeit zum Repertoire und mit den neuen Effekten hebt man das Ganze auf die nächste Stufe. Bei den Effekten geht es allerdings mehr darum, das Gesamtvideo zu einem Hingucker zu verwandeln, etwa in dem es in Form eines gefalteten Papiers abgespielt wird, in einen Vintage Look verwandelt wird, eine Poster-Optik erhält und einiges mehr.

Die neuen Effekte scheinen für alle Nutzer angeboten zu werden, ohne dass es eine Einschränkung auf Pixel-Nutzer oder Google One-Nutzer gäbe. Dennoch zeigt es sich bisher nur auf Pixel-Smartphones mit Android 13 oder Android 14 Beta.

» Bard: Google hat neue Nutzungsbedingungen – sichert sich das Recht, alle öffentlichen Daten für KI zu nutzen

» YouTube Music: Der Miniplayer erhält neue Swipe-Gesten und ein permanentes Cast-Icon (Screenshots)