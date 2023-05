Pixel-Aktionen im Google Store: Bis zu 420 Euro Trade-In Rabatt beim Kauf eines Pixel 7-Smartphones + Gratis-Abos

Die neuen Pixel-Smartphones stehen vor der Tür und anlässlich dessen gibt es im deutschen Google Store jetzt starke Aktionen rund um die sechste und siebte Generation. Wer sich für ein Pixel 7-Smartphone entscheidet und ein nicht ganz so altes Gerät im Gegenzug eintauscht, kann bis zu 420 Euro sparen. Beim Pixel 6a sind es immerhin noch 250 Euro. Außerdem gibt es Smart Home-Pakete vergünstig sowie Rabatte auf Pixel 6-Schutzhüllen.



Die nächste Pixel-Generation steht in den Startlöchern, denn Google wird schon am Mittwoch, also in wenigen Tagen, das Pixel 7a, das Pixel Fold und als Ergänzung das Pixel Tablet vorstellen. Dementsprechend dreht man im Google Store schon seit einigen Wochen an der Preisschraube und hat jetzt erneut Aktionen rund um die älteren Modelle gestartet. Wobei man bei den starken Geräten und deren langer Updates kaum von „älteren“ sprechen kann, sondern etwas positiver formuliert von den 2022er-Smartphones.

Viele Aktionen drehen sich um die Pixel-Smartphones mit gleichzeitigem Eintausch eines anderen Geräts – also Trade-In-Rabatte. Beim Kauf des Pixel 6a könnte ihr auf diese Weise bis zu 250 Euro einsparen, beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro sogar ganze 420 Euro. Natürlich müsst ihr dafür ein sehr starkes und noch nicht so altes Gerät eintauschen, aber auch für viele ältere Generationen hat man die Trade-In-Preise derzeit erhöht. Zusätzlich gilt die Dauer-Aktion, dass alle Käufer eines Pixel-Smartphones drei Monate YouTube Premium und Google One Gratis erhalten.

Und um die Palette abzurunden, gibt es auch noch die Schutzhüllen für die Pixel 6-Smartphones zum halben Preis. Beachtet aber bitte, dass die Qualität der Pixel 6-Schutzhüllen nicht unbedingt die beste ist. Nicht unerwähnt bleiben sollen die Smart Home-Bundles, die seit Monaten in Aktion sind und nach wie vor erhältlich sind. Schaut euch doch auch die Pixel-Aktionen bei Amazon, Saturn und Media Markt an.









Aktuelle Pixel-Aktionen im Google Store

Bis zu 250 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 6a

Bis zu 420 Euro Cashback beim Kauf eines Pixel 7

Bis zu 420 Euro Cashback beim Kauf eines Pixel 7 Pro

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7 oder Pixel 7 Pro-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Schutzhüllen

15 Euro Rabatt beim Kauf einer Pixel 6-Schutzhülle | 14 Euro statt 29 Euro

| 14 Euro statt 29 Euro 15 Euro Rabatt beim Kauf einer Pixel 6 Pro-Schutzhülle | 14 Euro statt 29 Euro

Smart Home-Produkte und Pakete:

39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

| 348 Euro statt 387 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

» Pixel-Aktionen bei Amazon und Media-Saturn: Pixel 7 für 555 Euro, Pixel 7 Pro für 777 Euro, Pixel Buds und mehr

