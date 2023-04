Starke Pixel-Aktionen: Pixel 7 für 555 Euro, Pixel 7 Pro für 777 Euro + Pixel 6a und Pixel Buds deutlich rabattiert

An diesem Wochenende gibt es sowohl bei Media Markt und Saturn als auch Amazon wirklich starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones. Alle drei Händler haben derzeit die aktuellen Google-Smartphones deutlich rabattiert und bieten diese zu sehr attraktiven Preisen: Ihr bekommt das Pixel 7 für 555 Euro oder das Pixel 7 Pro für 777 Euro. Aber auch das Pixel 6a sowie die Pixel Buds-Kopfhörer sind deutlich reduziert.



Sowohl bei Media Markt als auch Saturn gelten in diesen Tagen die „Preis Leister-Tage“, die hohe Rabatte in vielen Produktkategorien bringen, dazu gehören auch die aktuellen Google Pixel-Smartphones. Natürlich geschieht das mit Blick auf die kommenden Geräte, aber die Preise können sich dennoch sehen lassen: Ihr bekommt das Pixel 7 für 555 Euro und damit mutmaßlich nur wenige Euro mehr als das Pixel 7a, das in zwei Wochen erscheinen soll. Bei Amazon geht man alle Preise mit und bietet die Smartphones und Kopfhörer zum ähnlichen Preis (teilweise noch günstiger) an. Schaut für die aktuellen Preise einfach in die unten eingebundene Amazon-Box.

Hier die Pixel-Aktionen in der Übersicht, die durchaus lohnend sind und euch in diesen Tagen zusätzliche Punkte bei Media Markt und Saturn bringen:Schaut auch in die parallel laufenden starken Smartphone-Aktionen der Android Weeks herein.

Media Markt:

Saturn:

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung)









Letzte Aktualisierung am 11.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Letzte Aktualisierung am 26.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!