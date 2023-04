Android: Neue Regeln für den Google Play Store – Apps müssen einfaches Löschen von Nutzerdaten ermöglichen

Google hat die Daumenschrauben für Android-Entwickler in den letzten Jahren immer fester angezogen und damit auch die Sicherheit sowie den Datenschutz der gesamten Plattform verbessert. Jetzt kündigt man den nächsten Schritt an, der den Nutzern eine verstärkte Kontrolle über ihre Daten geben soll: App-Entwickler müssen das schnelle Löschen von Nutzerkonten ermöglichen und dies auch ohne installierte Android-App möglich machen.



Die Vorgaben im Google Play Store sind immer strenger geworden, nicht alles kam bei Entwicklern und zum Teil auch Nutzern gut an, doch prinzipiell ist Google auf dem richtigen Weg, um Android sicherer zu machen. Jetzt hat man angekündigt, dass Nutzer mehr Kontrolle über die über sie gespeicherte Daten erhalten sollen. App-Entwickler müssen es ermöglichen, Nutzerprofile einfach und ohne große Umwege zu löschen. Löschen heißt dabei ausdrücklich löschen und nicht etwa ruhend stellen oder sonstige Dinge.

Man bindet das Ganze an die Erstellung von Nutzerkonten. Bieten Apps Nutzerkonten oder eine Form von Anmeldung an, dann müssen sie auch die neuen Richtlinien befolgen. Es greift also nicht auf statistische oder anonym gesammelte Daten. App-Entwickler müssen direkt in ihren Apps die Möglichkeit bieten, ein Nutzerkonto zu löschen. Dieses „Feature“ darf nicht in den Einstellungen vergraben werden, sondern muss „einfach zu finden“ sein. Das ist natürlich Ansichtssache, aber besser kann man es wohl nicht formulieren.

Diese neue Richtlinie greift aber auch dann, wenn die App schon gar nicht mehr installiert ist. Nutzer müssen die Möglichkeit erhalten, ohne erneute Installation der App ihre Daten zu löschen. Dafür muss ein Link bereitgestellt werden, der im Google Play Store hinterlegt werden muss. Dieser soll zukünftig direkt im App-Listing auftauchen und mit nur wenigen Schritten das Löschen eines Nutzerkontos ermöglichen.









Temporary account deactivation, disabling, or “freezing” the app account does not qualify as account deletion. If you need to retain certain data for legitimate reasons such as security, fraud prevention, or regulatory compliance, you must clearly inform users about your data retention practices (for example, within your privacy policy).

As a first step, we’re asking developers to submit answers to new Data deletion questions in your app’s Data Safety form by December 7. Early next year, Google Play users will begin to see reflected changes in your app’s store listing, including the refreshed data deletion badge in the Data safety section and the new Data deletion area.

Die neuen Richtlinien wurden am Mittwoch angekündigt und gelten theoretisch ab sofort. Entwickler haben aber bis zum 7. Dezember 2023 Zeit, diese umzusetzen und ein entsprechendes Formular in der Developer Console auszufüllen. Der 7. Dezember ist nur die erste Deadline, denn App-Entwickler können eine Verlängerung dieser Frist bis zum 31. Mai 2024 beantragen, dürften dafür aber gewichtige Gründe vorbringen müssen. Erst Anfang 2024 sollen Nutzer die entsprechenden Informationen und den Link zur Datenlöschung im Play Store sehen.

