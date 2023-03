Google Chrome: Tabs informieren über Speicherplatz-Verbrauch – neues Experiment im Browser (Mockup)

Kürzlich hat das Team von Google Chrome neue Funktionen eingeführt, mit denen die Nutzer sowohl Energie als auch Speicherplatz sparen können, was den Browser im Alltag robuster und zuverlässiger machen soll. Jetzt arbeitet man an einer neuen Möglichkeit, den Nutzern direkt in der Oberfläche den aktuellen Speicherverbrauch eines Tabs einzublenden.



Wird ein Tab vom Chrome-Speicherschoner automatisch geschlossen, kann man in der Schnellinfo ablesen, wie viel Speicherplatz durch das Zurückstellen bzw. Einschlafen des Tabs eingespart werden konnte. Möchte man den Speicherverbrauch abseits dessen sehen, ist das nur im internen Taskmanager möglich, den ihr über das Browsermenü oder die Tastenkombination SHIFT+ESC erreichen könnt. Das ist schnell erledigt, aber erneut ein Umweg.

Jetzt arbeitet das Chrome-Team daran, diese Angabe direkt in die Oberfläche zu bringen. Auf obigem Mockup könnt ihr sehen, wie der aktuelle Speicherplatzverbrauch zwischen dem Titel und dem Vorschaubild der Webseite eingeblendet wird. Für eine Handvoll Nutzer sicherlich eine praktische Angabe, doch sicherlich nichts, was die Masse der Nutzer interessiert. Daher dürfte man das wohl an anderer Stelle platzieren oder nur in bestimmten Modi zeigen.

Wie das genau umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Vielleicht ist es auch nur etwa für die drei experimentellen Kanäle Canary, Dev und Beta, während es in der stabilen Version niemals ankommt.

