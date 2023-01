Android: Die Google TV-App bekommt ein neues Widget spendiert – erste Version wird ausgerollt (Screenshots)

Die Plattform Google TV ist nicht nur auf Fernsehern und Streaminggeräten beheimatet, sondern in Form einer gleichnamigen App auch auf dem Android-Smartphone. Im Zuge des Ausbaus der Plattform und Google seit längerer Zeit laufende Widget-Initiative wird auch die Google TV-App mindestens ein neues Homescreen-Widget erhalten. Ein Vorgeschmack darauf wird für erste Nutzer ausgerollt.



Dank Googles Wiederentdeckung von Widgets haben immer mehr Google-Apps in den letzten Monaten neue Widgets erhalten, die wichtige Informationen oder Funktionen auf den Homescreen bringen. Das gilt schon bald auch für die Google TV-App, die mit dem jüngsten Update auf die Version 4.38.7.4 ein eigenes Widget mitbringt. Dieses wird nicht erwähnt, aber registriert sich in der Android-Auflistung und ist somit an gewohnter Stelle zum Abruf bereit. Auf folgenden Screenshots könnt ihr es sehen.

Das Widget hat eine standardmäßige Größe von 4×5 und ist somit nahezu bildschirmfüllend. Es lässt sich aber auch auf eine Höhe von nur einem Rasterpunkt verkleinern und fungiert somit als Widget-Leiste. Wie ihr den Screenshots entnehmen könnt, ist derzeit auch nur diese Variante sinnvoll, denn es sind lediglich drei Verknüpfungen vorhanden: Suchfunktion, App starten und Fernbedienung. Die Inhalte im großen Hauptbereich sind offensichtlich noch nicht vorhanden, sodass sich derzeit schwer sagen lässt, was da noch kommt.

Mutmaßlich wird man dort Streamingvorschläge unterbringen, so wie das schon vor vielen Jahren bei der Vorgänger-App Google Play Filme und Serien der Fall war.

» Künstliche Intelligenz: Google zeigt neue Text-zu-Musik-KI – komponiert überraschend gute Musik inkl. Gesang

Letzte Aktualisierung am 23.01.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]