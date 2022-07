Android: Neue Google System Updates sind da! Wichtige Neuerungen kommen auf alle Smartphones & Tablets

Google legt bei Android immer weiter nach und hat das Betriebssystem längst modular aufgestellt, um einzelne Bestandteile separat und völlig unabhängig voneinander zu aktualisieren. In diesem Monat hat man bereits zwei Google System Updates veröffentlicht, die größere Veränderungen für alle Smartphones, Tablets und weitere Android-Geräte an Bord hatten. Zwei weitere sollten in den nächsten Tagen folgen.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch recht junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen hat man auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den einzelnen Verbesserungen.

Die Google System Updates sind unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates der zweit bisherigen Runden des Monats Juli auf Verbesserungen rund um den Google Play Store – so wie in fast jedem Monat.

Hier nun die Details zur aktuellen Update-Runde im Monat Juli: Nachdem das erste Update verspätet war, kam natürlich auch das zweite in der Gesamtbetrachtung mit dem 15. Juli erst etwas später an. Es wird erwartet, dass es schon am Montag das dritte und am Ende der Woche noch das nächste gibt. Denn bisher war es so, dass ein Monat stets aus vier oder fünf Updates bestand, aber bisher noch nicht aus drei.









Account Management [Phone] The section headers in the Data & Privacy tab of the Google account settings have a new appearance.[2]

[Phone] Enhancements to in-app support experience.[5]

[Phone] Enhancements to user interface for Family Link.[5] Device Connectivity [Phone] APIs for developers to build seamless multi-device experiences.[5] Google Play Store Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times.[3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

New features to the Play Pass and Play Points programs.[3]

Enhancements to Google Play Billing.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3] Support [Phone] Provide an ability to filter the data plans available to purchase by various categories received from the Carrier.[2]

[Phone] Enhanced system update flow to show features included in new Android updates.[4] Wallet [Phone] Updates user experience to latest Google Material design, rebrands as “Google Wallet”.[2] Developer Services New developer features for Google and third party app developers to support Maps related developer services in their apps.[1] [2] Available through Google Play services v22.22 updated on 07/15/2022.

[3] Available through Google Play Store v31.1 updated on 07/15/2022.

[4] Available through Google Play services v22.24 updated on 07/15/2022.

[5] Available through Google Play services v22.26 updated on 07/15/2022.

