Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Ärger mit den Schutzhüllen – viele Nutzer berichten von Verfärbungen & Beschädigungen

Viele Menschen setzen auf Schutzhüllen für ihre Smartphones, um diese zu schützen, zu verschönern, vor Stürzen zu bewahren oder griffiger zu machen. Auch Google verkauft eigene Schutzhüllen für die Pixel-Smartphones, scheint bei der aktuellen Generation aber einen schlechten Lieferanten erwischt zu haben. Es häufen sich Beschwerden der Nutzer, die von minderwertiger Qualität sprechen und dies mit Fotos belegen.



Schon seit Anfang des Jahres gibt es vereinzelt Beschwerden über die Pixel 6-Schutzhüllen aus dem Hause Google und jetzt geht das Thema aufgrund zahlreicher Berichte und Bilder durch die Medien. Die Schutzhüllen erfüllen kaum eine der an sie gesetzten Kriterien und sind schon nach wenigen Monaten sehr unansehnlich. Es gibt starke Verfärbungen, Beschädigungen an den Hüllen, die Rändern sollen bei einigen Nutzern ausfransen und die Ränder rund um die Aussparungen für die Buttons sogar verzogen sein.

Bei AndroidPolice berichtet man außerdem davon, dass die Hüllen sogar die Smartphones beschädigen können. Es sollen wohl Kratzer am Smartphone entstanden sein, die aufgrund der Position nur durch die Schutzhülle selbst verursacht sein können. Das wird nur von einer Person berichtet, daher muss das nicht zur großen Runde der Probleme gehören, aber dennoch ein ärgerliches Ergebnis. Das ist natürlich nicht das, was von einem Original-Zubehör erwarten würde, für das man gut 30 Euro / Dollar ausgegeben hat.

Schaut euch einfach einmal die beiden Bilder an, die die wirklich hässlichen Verfärbungen sowie die Kratzer auf dem Smartphone zeigen. Bei erstem Bild könnte man den Eindruck bekommen, eine Schutzhülle für ein fünf Jahre altes Smartphone zu sehen, die lange in der Sonne und anschließend im Keller lag.









Man darf nicht vergessen, dass die Schutzhüllen maximal sieben Monate alt sind, in den meisten Fällen sogar weniger, und es bereits Berichte seit Anfang des Jahres gibt. Da scheint Google tatsächlich auf den falschen Lieferanten gesetzt zu haben, der in der Masse minderwertige Qualität gefertigt hat. Bisher gibt es noch keine Reaktion seitens Google, aber diese dürfte nach den breiten Medienberichten in diesen Tagen sicherlich folgen.

Gut, dass man sich bei einem anderen Produkt auf Apple als Zulieferer-Kontrolleuer verlassen soll.

