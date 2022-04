Google Chrome: Die 100 coolsten Web-Momente & Meileinsteine in der Geschichte des Chrome-Browsers

Vor wenigen Wochen ist Google Chrome 100 erschienen und stellt einen Meilenstein in der Entwicklung des Browsers dar, der das Web in den letzten knapp eineinhalb Jahrzehnten stark beeinflusst hat. Jetzt blicken Googles Entwickler auf diesen für das Web aufregenden Zeitraum zurück und haben die 100 coolsten Web-Momente in Kombination mit Google Chrome veröffentlicht. Ist einen Blick wert.



Google Chrome ist heute mit großem Abstand Marktführer und je nach Plattform und Region der dominierende Browser. Das ist schon seit vielen Jahren so, denn der Browser hat einen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt, der unter anderem durch Googles aggressives Marketing, aber auch durch die Schwächen von Internet Explorer und Firefox zu erklären ist. Chrome hat sich aber auch niemals auf den Lorbeeren ausgeruht, sondern treibt Web-Technologien aktiv und mit hoher Geschwindigkeit voran.

Rückblickend lässt sich das immer schwer beurteilen, aber ohne Google Chrome wäre das Web mit seinen modernen Technologien vielleicht nicht dort, wo es heute ist. Vielleicht würden sich der Internet Explorer 15 (viel weiter wäre die Versionszählung beim damaligen Tempo wohl nicht gekommen) und der Firefox um die Spitze streiten, wobei vor allem der FF aus meiner Sicht aber nicht das Zeug für die Spitze gehabt hätte. Auch Microsoft gibt sich heute völlig anders, aber ohne ernsthafte Konkurrenz sieht das immer ein bisschen anders aus, wie wir viele Jahre lang am IE gesehen haben.

Wie dem auch sei, das Team von Google Chrome blickt zurück auf die 100 coolsten Web-Momente, die nicht ganz zufällig zum überwiegenden Teil mit Chrome im Zusammenhang stehen. Die Zeitleiste beginnt im Jahr 2008 mit dem kultigen Chrome-Comic und endet im Jahr 2022 mit brandaktuellen Neuerungen.









Schaut einfach einmal herein und taucht in die Geschichte des Browsers ein, die wir hier im Blog von Anfang an mitverfolgt haben. Es gab viele große Entwicklungen und gefühlt niemals einen Stillstand. Zwar sind die heutigen Releases nicht mehr ganz so aufregend, aber dafür gibt es immer wieder Vebesserungen außerhalb der Reihe, überraschend ausgerollte Features, Verbesserungen unter der Haube oder einfach kleine aber feine neue Funktionen, die das Browserleben ein bisschen leichter machen.

Auf die nächsten 100 Versionen!

» 100 cool Web Moments

