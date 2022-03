Aktion im Google Store: Pixel 6 kaufen und bis 700 Euro für altes Smartphone erhalten – nur noch wenige Tage

Der deutsche Ableger des Google Store hält immer wieder Sonderangebote sowie einige Dauer-Aktionen bereit, mit denen ihr beim Kauf einiger Produkte oder Bundles viel Geld sparen könnt. Nur noch wenige Tage gibt es ein sehr attraktives Angebot: Wer sich für den Kauf eines Pixel 6-Smartphones entscheidet und sich gleichzeitig von einem anderen Smartphone verabschiedet, kann bis zu 700 Euro sparen. Das ist im Zweifel mehr, als das Pixel 6 kostet.



Viele Smartphone-Hersteller bzw. deren Partnerhändler bieten die Möglichkeit der Inzahlungnahme: Das einfache Prinzip ist es, dass man sein altes Gerät an den Händler verkauft und den Wert von der Gesamtsumme abziehen kann. Natürlich sollte das Smartphone, das man in Zahlung geben möchte, in bestem Zustand und auch nicht ganz so betagt sein, um einen lohnenden oder wenigstens nennenswerten Betrag zu erhalten. Die Angebote können ganz unterschiedlich sein, doch der Google Store verspricht in diesem Monat überraschend hohe Prämien.

Tatsächlich stellt man den Käufern eines Pixel 6 bis zu 700 Euro für ihr iPhone in Aussicht. Für ein Samsung kann man bis zu 350 Euro erhalten und für ein altes Pixel immerhin noch 300 Euro. Natürlich sind das Bis-Werte, die nur für wenige Modelle im absoluten Top-Zustand gelten, aber dennoch ist die Messlatte überraschend hoch. Ein von mir als Test angelegtes iPhone 12 Pro Max in bester Qualität würde sich für 700 Euro zurückgeben. Bei einem Kaufpreis von 649 Euro für das Pixel 6 übersteigt das sogar den Kaufpreis.

In den Bedingungen des Google Store wird eine Auszahlung in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Aber vermutlich wird wohl kaum jemand seine >1000 Euro iPhone, das erst wenige Monate auf der Uhr hat, wieder abgeben wollen. Es lassen sich übrigens auch Smartphones anderer Hersteller eintauschen bzw. in Zahlung geben, aber bei den Marken Apple, Samsung und Google scheint es derzeit etwas höhere Tarife zu geben.









Möglicher Trade-In-Betrag ist bis zum 30.03.2022, 23:59 Uhr verfügbar. Der Trade-In-Betrag ist abhängig vom Modell, Alter und Zustand deines alten Geräts. Der endgültige Trade-In-Betrag kann sich durch die Prüfung des Geräts noch ändern und vom zuvor geschätzten Betrag abweichen. Der Kaufpreis für dein neues Google Pixel ändert sich durch die Teilnahme am Trade-In-Programm nicht. Für das Trade-In-Programm gelten die Geschäftsbedingungen unseres Trade-In-Partners.

Schaut einfach mal herein, wie viel ihr für euer altes Smartphone im Google Store bzw. bei dessen Partnerunternehmen bekommen würdet. Ihr findet die Links zu der Aktion auf dieser Seite. Die Aktion gilt nur noch bis einschließlich 31. März.