Aktion bei Stadia: Google verschenkt Starterpakete an Spielekäufer – so bekommt ihr eine Premiere Edition

Googles Spieleplattform Stadia feiert einen großen Meilenstein und startet anlässlich dessen eine starke Aktion, von der alle Nutzer profitieren können: Anlässlich von 200 verfügbaren Spielen bietet man in den nächsten Wochen ein kostenloses Stadia Premiere Edition Starterpaket für alle Nutzer, die ein Spiel über einer bestimmten Preisgrenze kaufen. Da sollte man zuschlagen.



Gerade erst hat Google die Unterstützung von externen Bluetooth-Controllern für Stadia hochgefahren, da will man wieder eigene Hardware unter das Volk bringen – und das in gewisser Weise sogar kostenlos. Weil man bei Stadia in diesen Tagen den Meilenstein von 200 verfügbaren Spielen feiert, gibt es nun eine Stadia Premiere Edition für alle Nutzer, die im Aktions-Zeitraum mindestens ein Spiel in einer Preislage ab 59,99 Euro kaufen.

Die Bedingungen in der Übersicht

Alles was ihr tun müsst ist, zwischen dem 26. September und 11. Oktober mindestens ein Spiel für 59,99 Euro oder höher zu kaufen. Habt ihr dies getan und den Titel anschließend nicht zurückgegeben, nehmt ihr an der Aktion Teil. Bis zum 21. Oktober wird anschließend ein Gutscheincode per E-Mail versendet, der im Google Store eingelöst werden kann und euch ein kostenloses Stadia Premiere Edition Starterpaket beschert. Der Gutschein muss bis zum 21. November 2021 eingelöst werden. Weil es aber ohnehin Gratis ist und auch keine Versandkosten anfallen, sollte man sich damit nicht zu viel Zeit lassen.

Wirklich eine sehr schöne Aktion, die allerdings auch zeigt, dass Google offenbar noch sehr viele Stadia-Starterpakete auf Lager hat. Schon vor einigen Tagen wurde eine Comeback-Aktion in UK gestartet und nun dürfte der Kreis der Begünstigten noch sehr viel höher sein. Das Starterpaket besteht aus dem Stadia-Controller sowie einem Chromecast Ultra.









Die vollständigen Bedingungen für die Aktion

Berechtigte Stadia Nutzer, die ein Spiel oder Spieleset für 59,99 € oder mehr zwischen dem 26. September 2021, 09:01 Uhr, und dem 11. Oktober 2021, 08:59 Uhr, (Aktionszeitraum) auf Stadia kaufen oder ein Spiel oder Spielset für 59,99 € oder mehr vorbestellt haben, das im Aktionszeitraum auf Stadia erscheint, erhalten eine Stadia Premiere Edition (Stadia Controller und Chromecast Ultra1), gemäß diesen Angebotsbedingungen (das „Angebot“). Unter Umständen fallen Versandkosten an. ●Damit du das Angebot nutzen kannst, musst du mindestens 18 Jahre alt sein, eine Versandadresse in Deutschland angeben und ein Spiel oder Spielset während des Aktionszeitraums für 59,99 € oder mehr auf Stadia kaufen bzw. ein Spiel oder Spielset vorbestellen, das im Aktionszeitraum auf Stadia erscheint. Durch die Stornierung der Vorbestellung vor der Veröffentlichung des Spiels wird das Angebot ungültig. Spiele, die mit einem Stadia-Gutscheincode erworben werden, sind von dem Angebot ausgeschlossen. ●Der Gutscheincode für die Stadia Premiere Edition wird bis zum 21. Oktober 2021, 08:59 Uhr, an die mit deinem Stadia-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet und muss bis zum 21. November 2021, 08:59 Uhr, im Google Store Deutschland eingelöst werden. Du musst an der Kasse ein Zahlungsmittel hinzufügen, sofern noch keines angegeben wurde. ●Maximal eine Stadia Premiere Edition pro Stadia Nutzer bzw. 6 pro Haushalt. ●Angebot gültig, solange der Vorrat reicht. Der Wert des Angebots ist nicht übertragbar, nicht gegen Bargeld einlösbar und nicht erstattungsfähig. ●Wenn du das Spiel oder Spielset zurückgibst, dir erstatten lässt und es außerhalb des zur Teilnahme berechtigenden Aktionszeitraums noch einmal kaufst, gilt das Angebot nicht mehr und du musst deine Stadia Premiere Edition zurückgeben oder den vollen Preis für die Stadia Premiere Edition bezahlen. Wenn du deine Stadia Premiere Edition zurückgeben musst, erhältst du unter der mit deinem Stadia-Konto verknüpften E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einer Anleitung zur Rückgabe. Der Rückversand wird dir nicht in Rechnung gestellt. ●Ein aktives Google-Konto und ein aktives Stadia-Konto sind erforderlich. Für Stadia gelten die Stadia Nutzungsbedingungen. Die Datenschutzhinweise informieren über den Umgang mit personenbezogenen Daten bei Stadia. ●Wenn Stadia feststellt, dass dieses Angebot missbräuchlich oder in betrügerischer Absicht genutzt wird, wird das Angebot ungültig. Promoter: © Google Commerce Limited. Google Commerce Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

