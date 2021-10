Google Fotos: Das ist der gesperrte Ordner für sensible Medien – so funktioniert er & das könnt ihr (nicht) tun

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos dürfen sich in diesen Tagen auf ein neues Feature freuen, das einige Zeit nur exklusiv für Pixel-Smartphones zur Verfügung stand und in manchen Fällen sehr praktisch sein kann: Der gesperrte Ordner. Mit diesem lassen sich vertrauliche Bilder und Videos vor neugierigen Blicken schützen. Hier erfahrt ihr alle Details über dieses Feature, das zum Teil völlig anders funktioniert, als man es zu Beginn erwartet hätte.



Google Fotos ist in erster Linie ein Cloudspeicher, in dem die Nutzer alle ihre Bilder und Videos hochladen können, um immer und überall darauf zugreifen zu können. Viele Menschen nutzen Google Fotos bewusst oder unbewusst als Backup und dürften auch die Möglichkeiten zur Organisation der Medien in Alben oder zum Teilen mit anderen Nutzern verwenden. Aber es gibt auch Bilder und Videos, die man nicht unbedingt in der Cloud sichern möchte – aus welchem Grund auch immer.

Das ist der gesperrte Ordner

In diesen Tagen erhalten Nutzer von Google Fotos den gesperrten Ordner, der eine Möglichkeit mitbringt, die eigentlich gar nicht zum Kernprodukt passt: Das Verstecken von Fotos und Videos, die weder in die Cloud geladen noch anderweitig verwendet werden. Dabei handelt es sich um einen lokal auf dem Gerät gespeicherten virtuellen Ordner, in den beliebig viele Bilder und Videos verschoben werden können, die erst durch eine zusätzliche Sicherheitsschranke wieder aufrufbar sind. Grob gesagt ein Ordner mit Passwortschutz, auch wenn das nicht unbedingt den Fakten entspricht.

Es ist ein Feature, das man eher in einem Dateimanager oder im Betriebssystem erwartet hätte, aber bei den meisten sensiblen oder vertraulichen Dateien dürfte es sich wohl um Fotos handeln. Das müssen noch nicht einmal die klassischen Bilder mit viel Haut sein, sondern vielleicht einfach nur Aufnahmen von den Liebsten, die man vor neugierigen Freunden und Kollegen verstecken möchte, wenn sie mal wieder das Smartphone “entwenden”. Ich denke jeder weiß, was gemeint ist.









Die wichtigsten Fakten zum gesperrten Ordner:

Nur lokal: Der sichere Ordner ist lediglich ein lokales Feature der Google Fotos-App. Darin abgelegte Fotos werden NICHT mit der Cloud synchronisiert. Ergibt vielleicht Sinn, ist dann aber eher weniger ein Fotos-Feature, sondern lediglich eine Erweiterung des bekannten Google Files-Features

Der sichere Ordner ist lediglich ein lokales Feature der Google Fotos-App. Darin abgelegte Fotos werden NICHT mit der Cloud synchronisiert. Ergibt vielleicht Sinn, ist dann aber eher weniger ein Fotos-Feature, sondern lediglich eine Erweiterung des bekannten Google Files-Features Bilder werden aus der Cloud gelöscht: Werden Bilder oder Videos in diesen Ordner verschoben, werden sie automatisch aus der Cloud gelöscht, wenn sie bereits hochgeladen worden sind. Sie werden aus Alben entfernt, aus den Erinnerungen und nicht mehr über andere Geräte synchronisiert.

Werden Bilder oder Videos in diesen Ordner verschoben, werden sie automatisch aus der Cloud gelöscht, wenn sie bereits hochgeladen worden sind. Sie werden aus Alben entfernt, aus den Erinnerungen und nicht mehr über andere Geräte synchronisiert. Keine externe Nutzung: Weil die Bilder und Videos nicht in der Cloud gespeichert werden, gibt es viele Einschränkungen: So lassen sich diese nicht auf anderen Geräten anzeigen, nicht auf Smart Displays verwenden und auch die Bearbeitung im Foto-Editor ist nicht möglich. Auch die Freigabe für externe Apps wird nicht unterstützt.

Das könnt ihr mit den Fotos und Videos im gesperrten Ordner tun:

Elemente aus dem gesperrten Ordner verschieben

Elemente endgültig löschen

Das könnt ihr mit diesen Medien NICHT tun:

Zu Alben oder Fotobüchern hinzufügen

Sichern

Bearbeiten

Mit anderen Apps wie Instagram oder Facebook teilen

Teilen oder in den Papierkorb verschieben

Fotos oder Videos ansehen, die auf dem Gerät nicht im Originalformat oder mit der ursprünglichen Auflösung angezeigt werden können

Wie ihr seht, ist die Liste der nicht möglichen Dinge sehr lang. Das liegt daran, dass die meisten von Google Fotos angebotenen Features einen Upload in die Cloud oder zumindest eine Auflistung in der Standard-Galerie der App erfordern. Doch weil die Medien vertraulich sein sollen, werden sie natürlich nicht auf die Google-Server geladen und können somit auch nicht an anderer Stelle auftauchen oder dauerhaft gesichert werden.









So könnt ihr den gesperrten Ordner einrichten:

Öffnen Sie die Google Fotos App. Tippen Sie auf „Fotogalerie“ „Verwalten“ „Gesperrter Ordner“ . Tippen Sie auf Gesperrten Ordner einrichten. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät zu entsperren. Falls Ihr Ordner leer ist, wird „Noch nichts vorhanden“ angezeigt.

So könnt ihr Bilder in den gesperrten Ordner verschieben

Wichtig: Cloud-Sicherungen dieser Elemente werden gelöscht.

Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die in den gesperrten Ordner verschoben werden sollen. Tippen Sie rechts oben auf „Mehr“ In den gesperrten Ordner verschieben. Tippen Sie auf Verschieben.

Verschiebt ihr eine Datei, wird sie bei bereits erfolgtem Backup in der Cloud automatisch von dort gelöscht. Möchtet ihr diesen Upload völlig umgehen, könnt ihr den neuen Button in der Google Kamera-App verwenden, mit dem sich jede Aufnahme automatisch in den gesperrten Ordner verschieben löscht.

—

Bisher wird der gesperrte Ordner nur in Kombination mit Google Fotos angeboten und war für einige Monate Pixel-exklusiv. Gut möglich, dass es eines Tages für weitere Smartphones angeboten wird oder eine solche Funktion in Google Files oder Android Einzug hält.

» Google Fotos & Google Chrome: Erinnerungen aus der Fotoplattform kommen zur Neuer Tab-Seite – so gehts

» Android 12 & Material You: Das neue Design kommt bald auf alle Smartphones – inklusive dynamischer Farben

[Google Support]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren