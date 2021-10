Google Chrome: Neues Feature wird getestet – Chrome Journeys soll Browserverlauf aufbereiten (Screenshot)

Die Entwickler von Google Chrome spendieren dem Browser immer wieder neue Features, die mittlerweile alle vier Wochen ausgerollt werden, aber auch sehr häufig frühzeitig getestet werden können. Nun hat man wieder eine neue Funktion angekündigt, die in Zukunft ein sehr großes Potenzial haben kann und die Recherche zu einem gewissen Punkt in den Browser verlagern kann: Chrome Journeys kann euren Verlauf intelligent aufbereiten.



Jeder Browser besitzt einen Verlauf, in dem alle aufgerufenen Webseiten auf Dauer oder für eine vom Nutzer festgelegte Zeit gespeichert werden. Manch einer löscht diesen täglich, manch andere verwenden diesen als Gedächtnisstütze und wieder andere nutzen ihn überhaupt nicht. Das Team von Google Chrome arbeitet schon seit langer Zeit daran, den Verlauf interessanter und intelligenter zu gestalten, konnte bisher aber nie überzeugen bzw. ein solches Feature bis in die stabile Version bringen.

Nun hat man die Chrome Journeys angekündigt, die einen neuen Ansatz wählen. Der Browser soll nicht nur einfache Links auflisten, sondern diese thematisch miteinander verknüpfen – und das Webseiten-übergreifend. Als Beispiel gibt man an, dass ein Nutzer vielleicht kürzlich nach dem Yosemite National Park gesucht und dabei verschiedene Webseiten besucht hat. Der Browser soll dann die Suchergebnisse und angeklickten Webseiten zusammenfassen.

Man möchte den Nutzern damit helfen, eine Recherche fortzusetzen und nicht völlig von vorn beginnen oder viele Bookmarks sammeln zu müssen. Zusätzlich werden weitere ähnliche Suchanfragen vorgeschlagen, die das Thema vervollständigen könnten. Auf folgendem leider sehr schlecht aufgelöstem Screenshot könnt ihr das Feature in Aktion sehen.

