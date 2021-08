Stadia: Kostenlose Spiele auf Googles Spieleplattform – diese 29 Titel könnt ihr euch nur noch heute sichern

Auf Googles Spieleplattform Stadia gibt es regelmäßig neue Titel, sodass der Zähler mittlerweile weit im Hunderter-Bereich steht und monatlich weiter wächst. Aber auch die Auswahl der Gratis-Titel ändert sich monatlich und nun wird es Zeit, sich die Liste der 29 kostenlosen Spiele für den Monat August noch einmal anzusehen. Diese sind nur noch heute verfügbar. Nutzt diese Chance, um euch eine große Spiele-Datenbank aufzubauen.



Google verfolgt bei Stadia ein einfaches Preismodell, das für viele Nutzer zwar anfänglich enttäuschend war, aber sich mittlerweile lohnt: Als Nutzer zahlt man 9,99 Euro pro Monat und erhält den Zugriff auf die Spieleplattform mit der jeweils höchsten Qualität. Spiele müssen hingegen separat gekauft werden. Auf der anderen Seite gibt es das kostenlose Stadia Base ohne jegliche Kosten, bei dem ebenfalls Spiele gekauft werden müssen. Keine Spiele-Flatrate, aber Googles lange Gratis-Titel kommt dem schon recht nahe.

Mit jedem Monatsbeginn gibt es neue Gratis-Titel bei Stadia und im Gegenzug werden einige Titel die Liste der Gratis verfügbaren Titel verlassen. “Gratis” bezieht sich natürlich auf die zahlenden Stadia Pro-Abonnenten, die die recht große Auswahl zusätzlich zu ihrer Nutzungsgebühr für die Plattform erhalten. Mit Anfang September werden morgen drei neue Titel kommen: Wave Break, Little Big Workshop und Darksiders II: Deathinitive Edition. Drei weitere werden die folgende Liste heute Abend verlassen:

Folgende 29 Spiele sind im Monat August kostenlos verfügbar









Baut euch eine große Datenbank auf!

Das Stadia-Preismodell sieht vor, dass jeder Nutzer dauerhaft Zugriff auf ein einmal gekauftes Spiel hat – das gilt auch für die kostenlosen Titel. Kauft ihr euch also einen dieser 29 kostenlosen Spiele für 0 Euro, werden sie eurer Spiele-Bibliothek hinzugefügt und stehen dauerhaft zur Verfügung. Jeder Spieler ist also gut beraten, sich einfach alle Spiele zu “kaufen” und somit langfristig zu sichern, selbst wenn einige Titel aktuell vielleicht nicht ganz so interessant scheinen – Geschmäcker und Vorlieben können sich ändern. Und dank der Möglichkeit zum Teilen der Spiele mit der Familie ergeben sich weitere Möglichkeiten.

Nutzt diese Gelegenheit, falls ihr bereits ein Pro-Abo besitzt, und legt ständig mit neuen Spielen nach. Sobald Google die Aktion beendet, müsstet ihr sonst wieder den vollen Preis für die Titel zahlen. Sollte sich Stadia eines Tages etablieren und zu den großen aufschließen, was Googles langfristiges Ziel ist, wird es solch großzügige Aktionen sicherlich nicht mehr ganz so häufig und in diesem Umfang geben. Und vielleicht wird aus manchen Titeln ja mal ein Klassiker, die ihr euch damals gesichert habt und später Gratis spielen könnt.

Vorsicht: Gilt nur für aktive Pro-Abos

Alle für 0 Euro gekauften Titel stehen nur mit einem aktiven Stadia Pro-Abo zur Verfügung und können NICHT mit einem Base-Abo gespielt werden. Das Base-Abo verschafft lediglich Zugriff auf die Titel, die tatsächlich gegen einen Betrag über 0 gekauft worden sind. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren