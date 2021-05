Stadia: Googles Spieleplattform ist nicht tot – Googler sieht Stadia ‘gesund und munter’ für Partner & Spieler

Googles Spieleplattform Stadia hat es nicht leicht, denn das Produkt wird seit der ersten Ankündigung skeptisch beäugt und einige Schritte der jüngsten Vergangenheit tragen nicht unbedingt dazu bei, das Vertrauen zu steigern. Nun sieht man sich sogar gezwungen, Stadia als “alive and well” zu beschreiben. Diese Beschreibung und auch die weiteren Aussagen lassen doch recht tief blicken.



Wie geht es mit Stadia weiter? Eigentlich müsste man sich diese Frage gut 18 Monate nach dem Start gar nicht stellen, doch die Schliessung der Games Studios und die faktisch bekannten verfehlten Ziele lassen auf einen Strategiewechsel deuten. Viele damalige Skeptiker sehen sich mittlerweile darin bestätigt, dass Stadia keine lange Zukunft mehr haben wird. Die Spiele-Chefin hat mittlerweile ein neues Studio gegründet und der Produktmanager tritt in Kürze seinen neuen Job bei Facebook an. Alles keine guten Vorzeichen.

Google is focused on delivering value for our partners and on behalf of our players.

We’re well on our way to over 100 new games launching on Stadia in 2021, and we’re continuing to make Stadia a great place to play games on devices you already own. I’d tell any non-believers to take notice of how we’re continuing to put our words into action, as we grow the Stadia Makers program and partner with AAA studios like Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft and others.