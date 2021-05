Google Fotos: Ein privater Ordner für sensible Fotos und Videos – Locked Folder mit Passwortschutz kommt

Die Fotoplattform Google Fotos enthält in diesen Tagen viele neue Features, mit denen Nutzer ihre Bilder noch komfortabler ablegen, organisieren und natürlich auch durchsuchen können. Nun spendiert man der App ein neues Feature, auf das viele Nutzer schon seit langer Zeit gewartet haben dürften: Einen versteckten Ordner, in dem sensible Fotos abgelegt werden können.



Google Fotos enthält standardmäßig ALLE Bilder, die auf dem Smartphone oder in der Cloud gespeichert sind. Weil manche Menschen auch heute noch ihr Smartphone aus der Hand geben, möchte man einige Bilder vielleicht besser verstecken und musste sich bisher mit externen Apps behelfen. Das ist nun allerdings nicht mehr notwendig, denn Google Fotos erhält einen “Locked Folder”, der separat per Passwort, PIN oder einer anderen Sicherheitsmethode gesichert ist.

Have you ever handed your phone to show someone a photo, but worried they might scroll to a personal or sensitive image — like a photo of your passport or a surprise gift? “Locked Folder” is a new feature in Google Photos — a passcode-protected space where select photos can be saved separately. These photos won’t show up as you scroll through your grid or in shared albums. This feature is coming to Google Pixels first, and more Android devices throughout the year.