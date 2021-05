Android 12: Die erste Beta kommt heute für viele Pixel-Smartphones – Leak zeigt das brandneue Design

Google wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in wenigen Stunden die erste Android 12 Beta veröffentlichen, die zusätzlich zu den bereits bekannten Neuerungen viele weitere Änderungen im Gepäck haben wird. Mittlerweile ist bekannt, dass mit Android 12 ein brandneues Design eingeführt wird, das sich in einem umfangreichen Leak bereits gezeigt hat und auch für weitere Google I/O-Produkte wegweisend sein könnte.



In diesen Tagen gibt es viele Leaks rund um die kommenden Google-Produkte, denn heute Abend startet die Google I/O, die jedes Jahr einer Wundertüte gleicht und viele Überraschungen bereithält. Android 12 ist als neues Produkt natürlich gesetzt und wird auf der großen virtuellen Bühne eine wichtige Rolle spielen. Durch die ersten drei Developer Previews sind bereits viele Neuerungen bekannt geworden, doch aus visueller Sicht geht es erst jetzt voran.

Der bekannte Leaker Jon Prosser, der unter anderem auch die Pixel 6-Leaks veröffentlicht hat, konnte eine Vorabversion der Android 12 Beta in Augenschein nehmen und hat einige der neuen Elemente nachträglich mit Renderbildern visualisiert. Zum Teil kann es sich auch um Original-Elemente handeln, die per Screenshot ihren Weg in die obige Übersicht gefunden haben. Mit dabei sind Elemente aus den Benachrichtigungen, Schalter, ein Wetter-Widget, ein Uhren-Widget und einiges mehr. Ich denke, alle Elemente sind eindeutig erkennbar.









Im obigen Video könnt ihr euch alle Elemente noch einmal im Einsatz bzw. in animierter Form ansehen. Große Überraschungen gibt es dabei nicht, denn alles funktioniert so wie erwartet. Ein interessantes Detail ist, dass sich Benachrichtigungen aus verschiedenen Apps miteinander kombinieren und zu Gruppen zusammenführen lassen. Das neue Wetter-Widget muss man mögen, hat aber eine interessante Form – ebenso wie das Widget für die Uhr.

Ebenfalls Neu ist die Darstellung der Benachrichtigungen auf dem Lockscreen, so wie ihr das auf den obigen Screenshots sehen könnt. Insgesamt sieht das alles sehr schick aus und könnte der nächste große Schritt für Android werden. Aber auch andere Google-Produkte könnten in diese Richtung gehen, wobei ich vor allem an Chrome OS, Wear OS und vielleicht auch Fuchsia denke.

» Pixel 6: Kommt das neue Google-Smartphone noch vor dem Pixel 5a? Leaks deuten auf Verschiebungen

» Pixel 6 Foldable: So könnte Googles erstes faltbares Smartphone aussehen – Mockup zeigt Design-Variante















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren