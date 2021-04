Google Question Hub: Neue Frage-Antworten-Plattform in den Startlöchern – für erste Nutzer schon verfügbar

Frage-Antwort-Plattformen erfreut sich lange Zeit sehr großer Popularität im Web und dürften auch heute noch für sehr viele Nutzer eine hilfreiche Anlaufstelle für Themen jeglicher Art sein. Google hat sich schon vor vielen Jahren aus diesem Bereich zurückgezogen, könnte aber in Kürze mit einer neuen Plattform zurückkehren, die nun ihre Schatten vorauswirft: Der Google Question Hub ist auf dem Weg.



Vor vielen Jahren gab es die Plattform Google Answers, die aufgrund der tiefen Integration in die Websuche recht populär gewesen sein dürfte. Mit Yahoo! Answers wird in Kürze eine der damals größten Plattformen eingestellt, doch in vielen Ländern gibt es noch lokal erfolgreiche Plattformen, wie etwa gutefrage in Deutschland. Google könnte nun wieder einsteigen, dies aber rein durch ein Modul in der Websuche umsetzen.

Vor wenigen Tagen wurde die Einstellung einer Q&A-Plattform bekannt gegeben, die nur in Indien betrieben wurde und wohl als Testballon diente. Ab dem 30. Juni könnten die Nutzer zum Google Question Hub wechseln, der derzeit ebenfalls nur in wenigen Ländern angeboten wird, aber auf stabileren Füßen steht und eines Tages global angeboten werden soll. Weil sich das Ganze noch in der Testphase befindet, kann sich die Umsetzung noch ändern, eine Integration in die Websuche, wie etwa auf obigem Screenshot, scheint aber wahrscheinlich.

Ein spannendes Thema, das das Crowdsourcing von Informationen weiter verbreiten könnte und wohl auch der langfristige Todesstoß für nationale Plattformen wäre.

