Google Chrome: Experimentelle Features lassen sich nun über die Browser-Oberfläche aktivieren – so gehts

Google hat gerade erst Chrome 89 veröffentlicht und möchte in Zukunft sogar noch einen Zahn zulegen, denn der Stable Release soll schon bald in noch kürzen Abständen veröffentlicht werden. Aber auch in puncto experimenteller Funktionen geht es voran, denn in der aktuellen Beta lässt sich nun ein neuer Bereich aktivieren, der den Zugriff auf die Experimente vereinfacht.



Der Chrome-Browser bringt nicht nur ständig neue Features in die diversen Release-Kanäle, sondern testet auch immer wieder experimentelle Features, die von Nutzern über die Flags unter chrome://flags aktiviert werden können. Vermutlich weil diese Liste immer länger und unübersichtlicher geworden ist, gibt es nun eine Reihe von Fokus-Experimenten. Diese lassen sich einfach über ein neues Dropdown aktivieren oder deaktivieren, so wie ihr das auf folgendem Screenshot sehen könnt.

Aktuelle Experimente

Derzeit gibt es drei Experimente, die ihr auswählen könnt: Eine Reading List als temporäre Bookmarks, die Möglichkeit für eine automatisch horizontal scrollende Tableiste sowie die Tabsuche, die eigentlich Bestandteil von Chrome 89 sein sollte.

So lässt es sich aktivieren

Möchtet ihr dieses Menü aktivieren, benötigt ihr Chrome Canary, Dev oder Beta. Während es in der Canary standardmäßig vorhanden sein sollte, müsst ihr es in den anderen Channels einmalig über die Flags aktivieren. Ruft dafür chrome://flags auf und aktiviert den Eintrag #chrome-labs.

