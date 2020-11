Es ist der 1. Dezember und Google erinnert uns heute mit einem sehr schönen Doodle an die December global holidays – also die globalen Feiertage und Ferien im Dezember. Damit ist man in diesem Jahr zwar sehr früh dran, aber offenbar handelt es sich dabei um eine neue Doodle-Serie, die in den nächsten Tagen oder vielleicht auch erst Wochen fortgesetzt wird. Dann vielleicht auch auf Deutsch.



Das heutige Google-Doodle zelebriert die December global holidays – und zwar, wie wir in der englischen Variante erfahren, den ersten Tag. Beim heutigen Doodle handelt es sich um einen Spätzünder, der in den ersten Sekunden das Standard-Logo anzeigt, sodass man die Animation auf den ersten Blick gar nicht bemerkt. Erst mit etwas Verzögerung fliegt ein kleiner Vogel über das Google-Logo und schmückt dieses festlich mit Lichterketten.

Als das Logo dann festlich geschmückt war, genügt ein weiterer stummer Piep, um dieses beleuchten zu lassen – fertig sind die Happy Holidays. Ein sehr schönes Doodle, das an die alten Tage der Google-Doodles erinnert, an denen diese noch nicht ganz so aufwendig gestaltet waren und die Original-Darstellung des Logos in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir dürfen gespannt sein, wie und vor allem wann sich diese Serie fortsetzen wird. Gut möglich, dass es erst ab dem 23. Dezember weitergeht.

Und wer sich die Zeit bis dahin vertreiben möchte, wirft einen Blick in den frisch gestartete Google Santa Tracker Adventskalender.















