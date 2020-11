Google ist die beste internationale Marke 2020: Neues Ranking sieht Google, WhatsApp & YouTube an der Spitze

“Google” gehört seit vielen Jahren zu den weltweit bekanntesten und damit auch wertvollsten Marken weltweit – bei der Reichweite des Unternehmens und dessen Produkte kein Wunder. In einem neuen globalen Ranking konnte sich das Unternehmen nun erneut den Spitzenplatz holen, dessen weitere Platzierungen tatsächlich einige Überraschungen enthalten: Google und YouTube sind in den Top 3 der besten internationalen Marken.



Börsennotierte Unternehmen werden stets nach ihrem Börsenwert bewertet, der nicht immer etwas mit den tatsächlichen Werten oder Umsätzen zu tun haben muss. In diesem Ranking ist Google bzw. die Mutter Alphabet seit vielen Jahren ganz weit oben zu finden, musste in der Vergangenheit aber die großen digitalen Konkurrenten Apple, Amazon und Microsoft vorbeiziehen lassen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Marken-Ranking aus? Dieses lässt sich objektiv kaum bemessen.

Laut dem Yougov 2020 Global Best Brand Ranking hat es Google nun an die Spitze der international besten Marken geschafft. Mit einem Score von 121 Punkten liegt der Markenname des Unternehmens vor WhatsApp mit 103 Punkten und der eigenen Tochter YouTube mit 95 Punkten. Erstellt wird das Ranking anhand von sechs Kriterien, deren Gewichtung aber ebenfalls nur sehr subjektiv eingeschätzt werden kann: Allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage.

Schaut euch die Top 25 an, bei der es meiner Meinung nach mindestens zwei große Auffälligkeiten gibt: Wo ist Apple? Wo ist Microsoft? Gerade Apple, das seit Jahren in den Top 5 der wertvollsten Marken residiert und vor allem von dieser Marke lebt, ist nicht dabei? Bei Microsoft, das trotz seiner Produkte medial eher weniger Präsenz hat, kann man das noch verstehen. Und wo ist Instagram?









Die 25 besten internationalen Marken (Punkte)

Google (121) WhatsApp (103) YouTube (95) Samsung (84) Amazon (44) Netflix (40) Facebook (34) Shopee (32) Ikea (29) Nike (25) Beiersdorf (23) Toyota (23) Dettol (22) Colgate (19) LEGO (19) Uniqlo (18) Tylenol (17) Panasonic (16) PayPal (15) Almarai (14) Decathlon Visa Rossmann Mercedes Adidas

Wie ihr seht, sind es vor allem die Digitalkonzerne, die zu den besten Marken zählen. Einige Marken sind mir persönlich zuvor nicht bekannt gewesen, aber in einem globalen Ranking müssen sie ja nicht unbedingt hierzulande aktiv sein. Auffällig auch: Es gibt nur sehr wenige Autohersteller in dem Ranking, deren Marken normalerweise jedes Kind (vielleicht übertrieben) kennt. Und wie hat hat es Rossmann in ein internationales Ranking geschafft?

[WuV]















