Pixel 3 & Pixel 3 XL: Google Store stoppt den Verkauf der Smartphones – nach weniger als 18 Monaten

In wenigen Wochen wird Google die Pixel 4a-Smartphones vorstellen und im Herbst stehen die Pixel 5-Smartphones auf dem Programm – wenn es keine Änderungen geben wird. Google sorgt nun für den Verkauf der neuen Geräte vor und hat den Verkauf der Pixel 3-Smartphones mit sofortiger Wirkung eingestellt. Wer sich jetzt noch für die Pixel 3-Smartphones interessiert, sollte in den nächsten Tagen bei anderen Händlern zuschlagen.



Google stellt mittlerweile zwei Smartphone-Generationen pro Jahr vor und hat somit auch in diesem Bereich ein immer weiter wachsendes Portfolio an Geräten. Diese werden allerdings nicht bis in alle Ewigkeit verkauft, sondern das Sortiment wird regelmäßig bereinigt – und das zum Teil überraschend früh. Jetzt zieht man einer Smartphone-Generation den Stecker, die vor weniger als eineinhalb Jahren auf den Markt gekommen ist.

Seit gestern sind Googles Pixel-Smartphones der dritten Generation nicht mehr im Google Store zu finden, wobei es sich allerdings um keinen Fehler, sondern um eine Sortimentsbereinigung handelt. Google hat den Verkaufsstopp offiziell bestätigt und macht somit Platz für neue Hardware – kein ungewöhnlicher Schritt. Schon in den vergangenen beiden Jahren wurden im Frühjahr die Smartphone-Generationen des Vor-Vor-Jahres eingestellt.

Ob Google auch die Produktion der Geräte bereits eingestellt hat, wovon ich einfach mal ausgehe, ist nicht bekannt. Man darf aber vermuten, dass alle Händler nur noch ihre Restbestände verkaufen und keinen großen Nachschub mehr erhalten werden. Wer sich also aus irgendwelchen Gründen noch für das Pixel 3 oder Pixel 3 XL interessiert und die Nachfolger Pixel 3a, Pixel 4 und bald Pixel 4a links liegen lässt, sollte sich nun beeilen. Beide Geräte sind aktuell noch bei den großen Händlern Media Markt (Pixel 3 | Pixel 3 XL) und Saturn (Pixel 3 | Pixel 3 XL) zu finden.

Pixel 3-Besitzer können aber noch beruhigt schlafen: Die Smartphones werden trotz Verkaufsstopp noch bis Oktober 2021 von Google aktualisiert und somit noch lange nicht am Ende ihrer Lebenszeit angekommen – in diesem Punkt haben wir gerade einmal Halbzeit.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren