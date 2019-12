Frohes Neues 2020: Ein sehr schönes Google-Doodle für einen guten Start in das neue Jahr 2020

Frohes Neues 2020! Das Jahr 2019 ist nun endgültig vorüber und wir begrüßen an Neujahr das neue Jahr 2020, das weltweit mit einem großen Feuerwerk Willkommen geheißen wird. Natürlich feiert auch Google wieder mit und zeigt ein sehr schönes Doodle zu Neujahr, das die gestern begonnene kleine Silvester-Serie fortsetzt. Auch heute begrüßt uns wieder der Wetterfrosch Froggy mit einem sehr positiv gestimmten Google-Logo.



Das heutige Google-Doodle zu Neujahr zeigt den zweiten Teil des Silvester-Doodles, in dem auch heute wieder Wetterfrosch Froggy zu sehen ist. Sein kleiner gefiederter Freund, der gestern noch direkt neben ihm saß, fliegt heute dem Horizont und dem Sonnenaufgang entgegen. Die Stadt erstrahlt in neuem Glanz und insgesamt ist es ein sehr positives Doodle, das uns genauso zuversichtlich in das neue Jahr blicken lässt 🙂

Während der Google-Schriftzug gestern noch durch das Feuerwerk geformt wurde, muss man es heute etwas länger suchen. Die aufsteigende Sonne hätte sich zwar angeboten, aber im Sinne einer schönen Optik haben die Google-Designer darauf verzichtet. Stattdessen findet sich der Google-Schriftzug direkt am Himmel und ist kaum erkennbar aus den Wolken geformt. Sieht wirklich toll aus.

Auf ein gutes und spannendes Jahr 2020! 🙂

