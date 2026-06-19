Amazon: Prime Day-Aktionen starten schon jetzt – bis zu 80 Prozent Rabatt auf Amazon-Produkte & Cashback

In wenigen Tagen starten die Amazon Prime Days, die vom 23. bis zum 26. Juni wieder viele Millionen Produkte deutlich im Preis reduzieren werden. Doch darauf müsst oder solltet ihr vielleicht gar nicht warten, wenn schon zum Start einige Produkte ausverkauft sind. Jetzt starten die frühen Angebote zum Amazon Prime Day. Das solltet ihr nicht verpassen.



In der nächsten Woche lädt der Onlinehändler Amazon wieder zum Shopping-Event, denn es sind die auf mittlerweile vier Tagen ausgedehnten Amazon Prime Days, die interessierten Nutzern schon jetzt viele Rabatte bringen. Denn man hat bereits die frühen Angebote gestartet, die als eine Art Countdown dienen, den finalen Angeboten vom 23. bis zum 26. Juni aber in nichts nachstehen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die jetzt günstig angebotenen Produkte zu den Prime Days nicht noch günstiger werden:

Pixel 10 + Google TV Streamer gratis

Parallel zu diesen frühen Angeboten könnt ihr jetzt auch noch einen Google TV Streamer gratis zum Pixel 10-Kauf sichern. Diese Aktion gilt nur noch wenige Tage und bringt euch sowohl im Smartphone- als auch Streaming-Bereich auf den neuesten Stand. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Jetzt auf die Prime Days vorbereiten

Um richtig von den Prime Days profitieren zu können, könnt ihr euch jetzt noch ein Amazon Prime-Abo kostenlos anlegen. Schließt das Abo einfach jetzt ab, nutzt es in den folgenden 30 Tagen kostenlos und kündigt es bei (Nicht)bedarf vor Ablauf. Und wer noch mehr sparen möchte, kann jetzt noch die Amazon Visa Kreditkarte mit 2 Prozent Cashback und 10 Euro Startguthaben beantragen. Dann steht dem Shopping-Festival nichts mehr im Wege.

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Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.